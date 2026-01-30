劉書彬質詢搞錯對象？挨批：拜託讀點書好嗎

▲民眾黨立委劉書彬近期爭議不斷。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨立委劉書彬近期爭議不斷，先前傳出涉霸凌助理，造成助理出走，近期又被爆料接見美國眾議員時引用錯誤數據，現再被爆想整修新辦公室，遭前黨主席柯文哲隔空斥責，有桌椅坐就好，整修不准做。世代共好理事長張育萌昨（29）日再指出，劉書彬質詢又搞錯對象，真的是他看過最雷的立委，沒有之一。

張育萌昨發文指出，被提名當中選會主委的台灣民意基金會董事長游盈隆到立法院接受提問，劉書彬為了替即將上任的同事李貞秀洗地，問游盈隆說：「中國配偶可以參政⋯⋯但就任一年之內，必須提出放棄中國國籍，否則就撤銷資格」，質疑「這是否侵害憲法保障的平等參政權？」，游盈隆回答說：「內政部有自己主張，中選會幾乎沒有主張的立場。」

張育萌提到，游盈隆講得非常委婉，他幫忙翻譯一下的意思就是：中配就職後必須放棄中國籍，是根據《國籍法》 20 條。那《國籍法》 的主管機關是誰呢？是內政部。簡單來說，如果你登記參選，縣市的選委會和中選會會審查資格。但這個資格審查，指的是年齡有沒有到門檻？有沒有曾經貪污判刑？這類「不得登記為候選人」的情況。不管是有中國國籍或美國國籍，中選會不會不讓你登記參選。只是當選就職後，內政部會要你提出放棄國籍的證明。

張育萌說，請劉書彬委員聽清楚，當選後如果有雙重國籍而被解職，是內政部管的。劉書彬不要看到選舉就見獵心喜，以為所有跟選舉有關的事，都是中選會管，好嗎？游盈隆是被提名當「中選會主委」，不是內政部長。這就是為什麼游盈隆會「無法回答」。結果，劉書彬問完自己說：「那這個部分應該是行政院⋯⋯這個可能秘書長⋯⋯要去回應的⋯⋯」

張育萌痛批，劉書彬都知道要問行政院了，那還問游盈隆幹嘛？中選會名單當然要嚴審，立委也當然該好好監督。各黨依照自己的立場，用提問來攻防，這都很正常。但要幫同黨同事喊聲之前，拜託先讀點書好不好？劉書彬不是政治系教授嗎，怎麼連主管機關都搞錯？

