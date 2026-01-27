劉書彬造謠軍購遭美議員當面洗臉...張育萌批不懂不用逼自己：在台灣扯就算了，還跑到美國人面前造謠

台灣青年世代共好協會理事長張育萌日前爆料，美國參議員Ruben Gallego上週訪台，拜會立法院時面對民眾黨立委劉書彬謊稱對美軍購還有300億美元未完成交付，當臉洗臉：「F-16V 的延宕是因為引擎和供應鏈問題，不用自己腦補，幻想成是台美關係鬆動。」對此，張育萌再度發文抨擊，劉書彬後續回應語無倫次，不懂軍購真的不用逼自己，用「300 億延宕」這個說法，就是要故意講成「全部延宕」，在台灣扯就算了，還跑到美國人面前造謠。

張育萌表示，劉書彬被他爆料之後，發言完全只能用支離破碎來形容，昨日一早，劉書彬辦公室先說「跟劉書彬討論後，決定不回應」。



張育萌說，原本認為一位德國博士的政治系教授，鬼扯後只會躲起來已經夠荒腔走板；結果已經給她一個早上準備，下午記者會，劉書彬現身回應，明明這題就是必考題，她堅持不承認自己在美國議員面前胡扯，支支吾吾指說爆料貼文確認一件事，「就是我們軍購被嚴重拖延」。



對此張育萌列出劉書彬回應的全部原話：



「我要先確認一件事情⋯⋯就是他（指張育萌）發表在臉書上的文章確認一件事⋯⋯就是我們軍購被嚴重拖延，剛剛總召也說了這件事情。」



「那另外呢，我們也看到的是（開始把手機拿起來又放下）⋯⋯呃⋯⋯這樣的一個情況呢⋯⋯就是必須要繼續的要去做，呃⋯⋯因為表示真相不清，因為每個人的認知不一樣的，尤其是現在看那麼多那麼數⋯⋯多數據。」



張育萌說，經歷這整段語無倫次之後，劉書彬下結論：「所以呢⋯⋯就是要請賴清德出來做說明。」



張育萌直言，自己已經無法用語言表達困惑了，劉書彬掰數據說謊，關賴清德什麼事？賴清德就算來了，請問是要說明什麼？他批評，劉書彬不懂軍購真的不用逼自己，他直接幫忙回應，以後只要願意引用出處是他寫的，請儘管拿去用。



對於軍購一事，張育萌坦言，從來沒有辯護「軍購沒有延宕」，要就事論事，理性、務實、科學，說實話。他指出，劉書彬亂抄來的「300 億」，是指台灣「對美重要軍事採購」，確實大約有 300 億，但不是通通延宕。



張育萌表示，現在晚交貨的就是三樣，包括劉書彬很關注的 F-16V ，總共是48億；只要對方沒有交貨，錢就是hold在帳戶裡，不會匯給廠商，一般人講叫「貨到付款」，就是這麼簡單。



張育萌說，25項對美軍購，包括拖式飛彈、BLOCK 1B 方陣快砲、M1A2T戰車，22項都完全正常執行，甚至海馬士還提前交貨。他批評，劉書彬用「300 億延宕」這個說法，就是要故意講成「全部延宕」，在台灣扯就算了，還跑到美國人面前造謠。



張育萌狠酸，「真的是活得夠久，什麼怪事都能見到。堂堂一個大學教授，把自己搞得像是讀書犯法一樣。」

(圖片來源：三立新聞網、張育萌臉書)

