劉書彬違反黨內規定裝潢辦公室 柯文哲怒罵：有桌子坐就好！

民眾黨立委劉書彬近期遭爆料違反黨內規定，耗費鉅資進行辦公室裝潢。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（29）日表示，兩年條款規定中間換人時辦公室不准再整修，強調「有桌子坐就好，還做什麼辦公室整修？整修就不准做」，認為認真工作比浪費金錢裝潢更重要。

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料圖／中天新聞）

針對劉書彬的助理與辦公室裝修爭議，柯文哲質疑，黨內部討論的內容為何會流出到媒體。他提到，自己向來快人快語，這次新的6席立委即將上任前，他特別交代因為是兩年條款，所以中間換人時辦公室不准再整修。

民眾黨立委劉書彬。（資料圖／中天新聞）

柯文哲進一步表示，「有桌子坐就好，還做什麼辦公室整修？整修就不准做，就這樣。」他強調，立委應該將重點放在認真工作上，質疑為什麼要浪費這麼多錢去做裝潢，認為這些支出完全不必要。

針對辦公室裝潢爭議，劉書彬受訪表示，立法院會給新任委員一次補助費用，用完就不會再用。根據立法院相關規定，每位新上任委員皆可獲得一筆辦公室修繕費用，但金額依當年度預算編列而定。黨團以四年為一期，每年每位立委可申請使用這筆經費，用於辦公室修繕或購置家具。

