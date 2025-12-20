劉書彬遭指控霸凌 昔學生再爆：逼走系秘、介入學生自治！

論壇中心／綜合報導

民眾黨立委劉書彬昨（18日）遭前助理邱子安指控「無差別的職場霸凌」，以「貶低、折磨、監視」下屬為樂趣，劉書彬今（19日）表示，這種事無法一時間講清楚，不予置評。過去曾修劉書彬課程的學生Lily透過視訊連線在《台灣向前行》節目中透露，劉書彬在當學校還曾逼走系學會秘書、心情不好就罵系辦工讀生。

Lily指出，自己當時是系學會的權益部部長，負責彙整同學們的意見，同學們都說「劉書彬教得很爛」，而劉書彬就在半夜2點打電話來，要求把同學意見下架，「還要公開道歉、親筆簽名，隔天早上8點公布，不然就要告我」，劉書彬還情緒勒索說「我對妳很失望，很多老師要告妳，很多學長姐都很不高興，要封殺妳，讓妳在政治圈混不下去」。Lily感嘆，這件事對自己產生的陰影很大，當時去上課時都很害怕，就算事情經過了7年左右，到現在都還會去心理諮商討論這件事。

Lily表示，劉書彬的風評非常不好，不管是在學生、老師之間都一樣，她在當系主任的時候就很愛找麻煩，當時系上有一位做了很久的秘書，在劉書彬上台後不斷被找麻煩，系秘後來真的受不了就轉崗了。除此之外，劉書彬如果心情不好，就會去罵在系辦公室打工的同學，「大家都很不滿，私底下會抱怨」。Lily透露，自己後來沒有被劉書彬告，但當時「她介入學生自治，威脅系學會要把我開除，我就真的被開除了」

針對Lily同學爆料內容，節目致電求證，劉書彬委員辦公室回覆「不予回應」。

