劉書彬遭爆違反黨內規定裝潢辦公室 柯文哲生氣了：有桌子坐就好

劉書彬近日被爆違反黨內規定，花錢裝修辦公室。資料照，廖瑞祥攝



民眾黨立委劉書彬近日遭爆料違反黨內規定，斥巨資裝潢立委辦公室。前民眾黨主席柯文哲今日（1/29）對此表示，當初制定兩年條款時就曾規定，中間換人辦公室不准再整修，「有桌子坐就好，還做什麼辦公室整修？整修就不准做」，強調認真工作比較重要，花大錢裝潢沒有必要。

劉書彬近日爆出花大錢裝修辦公室，柯文哲面對媒體詢問，表示自己向來快人快語，這次新的6席立委即將上任前，他曾特別交代，民眾黨是兩年條款，中間換人時辦公室不准再整修，「有桌子坐就好，還做什麼辦公室整修？整修就不准做，就這樣。」柯文哲強調，立委應該將重點放在認真工作上，為什麼要浪費這麼多錢去做裝潢？認為這些支出完全不必要。

針對辦公室裝潢爭議，劉書彬表示，根據立法院規定，每位立委上任時，皆會獲得一筆辦公室裝修的費用，可以用於辦公室修繕或購置家具。這次裝潢就是使用這筆款項，不會動用黨部的經費。

