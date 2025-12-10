劉書彬飆罵助理撤連署 東吳政治系友群內狂問：「要澄清一下？」

立委劉書彬。資料照。李政龍攝



立法院助理費除罪修法爭議延燒，國會助理發起要求撤案連署。一名東吳政治系友今（12/10）在聯誼群組內轉貼有關東吳政治系前主任、民眾黨立委劉書彬飆罵助理的新聞連結，質問：「委員有沒有要藉此說明或是澄清一下？」之後又有系友貼出劉書彬今天出面回應的新聞，引起討論，但劉書彬本人都沒有回覆。

有兩名系友中午先後分享《自由時報》標題為「獨家》助理費除罪化 劉書彬痛罵助理、逼撤簽連署」報導，並詢問：「委員有沒有要釐清說明或是澄清一下？」下午系友再度表示，因轉貼新聞引起「不少風波」，強調這是一個聯誼性質群組，他就不打擾各位、退出群組，「或許日後有緣我又會再被拉加回來。大家再見」隨後退出群組。

東吳政治系友聯誼群組對話。讀者提供

這名系友退群後，但群組內其他成員繼續轉貼另一則標題為「快訊／被爆因工會連署飆罵助理 劉書彬結巴：是請他們好好思考」的新聞。有人隨後揶揄「要思考什麼？」另一名成員則回覆：「思考下一位吧……！哈」，儘管劉書彬在群組內，對於系友犀利提問，劉書彬選擇沈默。

民進黨立委林楚茵在臉書表示，劉書彬今天中午受訪，雖然否認，但問A答Ｂ、態度閃躲，看得出來極度心虛！劉過去是東吳政治系主任，而東吳政治系過去是國會助理的搖籃，藍綠白都有，可以算是「國會最大黨」，結果劉書彬今天沒有特別站出來反對陳玉珍修法，反而傳出飆罵助理撤簽，真是情何以堪啊。

劉書彬今受訪時指出，每個辦公室當然有各自管理風格，而她遇到工會來辦公室尋求連署時，是請助理們自己去好好思考一下，因為很多情況就是，表達自己意見之外，也要考慮到前因後果部分，尤其是黨團還有更多的討論空間。

