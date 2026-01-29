劉書彬35萬裝潢辦公室用1年要換 柯文哲下令不准再整修：浪費錢

民眾黨立委劉書彬近日接連捲入霸凌助理、辦公室裝潢整修等爭議。（翻攝劉書彬臉書粉專）

民眾黨立委劉書彬被爆出辦公室之亂，去年替補吳春城立委職缺，進駐辦公室才花35萬經費整修，如今有意換到要卸任的麥玉珍辦公室，雖沒抽中，也找到中籤者李貞秀協調成功，傳出又想花35萬公帑整修，對於辦公環境相當有要求，今（29日）民眾黨前主席柯文哲出席活動時，直言辦公室有桌椅坐就好，「整修就不准做」，隔空要劉書彬別再浪費公帑。

柯文哲今（29日）上午出席活動記者會，被問到劉書彬新辦公室整修問題，他先是反問「很奇怪，這我們內部講的話，為什麼都跑到媒體上去？」證實確有其事，接著柯表示自己「快人快語」，對於這回6任新立委要上任，他特別交代，因黨內兩年條款、中間換人，辦公室不准再申請整修費，直言「這有桌子坐就好，還做什麼辦公室整修？」認為不必要浪費錢做裝潢。

廣告 廣告

民眾黨立委吳春城去年2月間因為「壯世代」爭議請辭，遂由劉書彬遞補，並依規申請立院35萬經費整修辦公室，隨著民眾黨內規「兩年條款」，黨內多數立委請辭交替之際，劉書彬有意將辦公室換到麥玉珍辦公室，但因未中籤，轉而向中籤、即將接任的中配白委李貞秀協調，順利喬到新辦公室。

但劉書彬新辦公室是否又要砸35萬元裝修？傳出柯文哲、黃國昌都不太贊同，黃國昌昨受訪表示，各個委員辦公室管理狀況由各個委員來回覆，並意有所指「當一天立法委員，就在你的工作職位上，把事情做好，才不會辜負支持者的期待」，昨劉書彬面對媒體鏡頭不肯談，事後透過書面聲明稿說明，並強調新辦公室會依照柯文哲、黃國昌指示「不動用預算」。





更多《鏡新聞》報導

高市早苗力守美日同盟！台灣有事會出手 中外交部：粗暴干涉內政

爆霸凌助理、柯文哲指責作風釀人才出走 劉書彬：溝通有進步空間

新北藍白合還是選到底？ 黃國昌說不急反扯民進黨：北市找不到人選