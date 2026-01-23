劉樂妍曬照片自嘲「賣肉還債」！被傳破產PO住處打臉

藝人劉樂妍近期前往寧夏鹽池的羊肉處理工廠進行直播帶貨，身穿白色防護衣、戴藍色網帽與透明護目口罩，站在懸掛生羊肉的作業區內對著鏡頭展示產品，她自嘲「賣肉還債」並大喊「賣肉了！賣肉了！賣肉啦！」相關影片、照片在網路上瘋傳。

劉樂妍前往寧夏鹽池的羊肉處理工廠進行直播帶貨。（圖／翻攝劉樂妍 微博）

劉樂妍自2016年移居大陸生活，至今將近10年，目前積極發展電商事業，轉戰直播帶貨多年。她曾現身柿餅工廠，此次又到肉品工廠拍攝直播內容，畫面中可見籃子裡放滿已分切完成的肉品，身後則吊掛著多隻待處理的羊隻，場景相當寫實。

廣告 廣告

劉樂妍自嘲「賣肉還債」並大喊「賣肉了！賣肉了！賣肉啦！」。（圖／翻攝劉樂妍 微博）

她20日還以反諷語氣配文，認為有人可能會形容她「舔共女星劉樂妍淪落寧夏鹽池賣肉還債」，搶著替媒體下標，也算另類的宣傳手法。

劉樂妍公開位於寧夏銀川的住處實況。（圖／翻攝劉樂妍 微博）

針對外界謠傳她生病、破產、住處牆面斑駁、付不起暖氣費等說法，劉樂妍為此在微博發文並直接曬出照片，公開位於寧夏銀川的住處實況進行反擊，強調住處位於銀川「閱海灣中央商務區（CBD）」，格局為「一梯一戶」，並稱這樣的格局若在台北市「沒有6000萬台幣根本買不到」。

延伸閱讀

台股盤前快訊！川普「TACO」助攻3萬2大關 這4檔飆股今起卻慘遭「關禁閉」

緯創豪砸105.5億台幣！擴充台美AI伺服器產能

助AI資料中心擴張！阿里巴巴與中國核電成立核能公司