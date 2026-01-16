劉樂妍遭中國認定「台獨」！見警做1事態度秒軟

娛樂中心／周孟漢報導



女星劉樂妍早期以女團「F4」出道，但在台灣卻遲遲沒太高人氣，因此轉往中國發展，並在2016年移居中國，至今已近10年時間，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，更因此被稱為「女版黃安」。不過，明明是十分舔中的她，16日卻發文透露自己被中國警方當成「台獨份子」，讓她相當生氣，直到看到警方做「這1事」，她態度才放軟。





劉樂妍舔中也沒用！遭中國認定「台獨份子」見警做1事態度秒軟：這事就算了

劉樂妍移居中國長達10年之久，不斷發表親中言論博取小粉紅關注。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍16日透過微博發文，表示以前住燕郊的時候，就經常有警察上門找她，但每次對方都是客客氣氣的，說出像是「劉小姐，麻煩你配合一下！」、「劉小姐，拜託幫個忙，刪個文吧，別讓哥為難！」、「劉小姐，要不要來我們局裡喝個茶？」、「劉小姐，要不要下次發文的時候，就別帶燕郊兩個字，你別帶定位啊！你定位燕郊我就得來，我也不想來呀」，態度十分友善。

劉樂妍舔中也沒用！遭中國認定「台獨份子」見警做1事態度秒軟：這事就算了

劉樂妍分享了「抓錯人」的烏龍事件，表示「雖然你是想抓台獨分子，卻不小心抓到了舔共分子」。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

劉樂妍強調，自己來中國已經有10年之久，知道知道只要沒犯錯就不用怕警察，「我向來是有英雄情結的人，特別尊敬警察！但問題是，如果有警察敢惹我，他就是惹到瘋子了，我啥事都不干，我就打一整天投訴電話，我投訴到你叫媽媽！」。

劉樂妍舔中也沒用！遭中國認定「台獨份子」見警做1事態度秒軟：這事就算了

劉樂妍跟警察表示「你必須要跟我道歉，不然我現在就要開始投訴你了」。（圖／翻攝自劉樂妍微博）





劉樂妍接著指出，15日這天在銀川遇到警察「抓錯人」的烏龍事件，表示「雖然你是想抓台獨分子，卻不小心抓到了舔共分子，搞了一場烏龍。但如果道歉有用的話，那要警察幹嘛？」，並跟警察說道「你必須要跟我道歉，不然我現在就要開始投訴你了」，沒想到對方馬上跟劉樂妍致歉，讓她傻眼表示「我氣還沒撒完，你怎麼能直接道歉呢？」並在文末開玩笑寫下「要不從你們派出所裡挑一個單身，未婚，離異，或是喪偶的下班以後，負責在銀川貼身保護我的人身安全，咱這事情就算過了！」。

