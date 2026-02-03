劉樸新婚陳大天一個月驚覺「重大改變」 3個字吐露備孕真實想法！可望遺傳「高基因」

劉樸成為新婚人妻藏不住喜悅。董孟航攝

29歲名模劉樸元旦與大8歲的陳大天登記結婚，3日出席《全民大劇團聯合開賣》記者會，被問新婚一個月的感想？笑說：「還沒有什麼很實際感覺，因為我們已經一起住兩年多了，現在就還是過一樣的生活。」不過今年農曆過年升格當人妻確實很不同，將首度兩家人一起吃團圓飯。

劉樸與陳大天都是獨生子女，因此婚後決定兩家共8人一起吃年夜飯，這也是兩家長輩首度正式一起聚餐，她透露特地在木柵訂了餐廳，選餐廳時已經有感，要開始聽取長輩建議。

劉樸（右）與陳大天在元旦時登記結婚。伊林娛樂提供

劉樸坦言對婚禮有憧憬 陳大天尊重老婆儀式感

兩人登記後，只有跟親友簡單聚會，至於辦婚禮，雖然目前也還沒有討論到，但劉樸坦言自己有憧憬，陳大天雖然沒有太大興趣，也還是會尊重太太的意見，有個儀式感。

至於跟長輩一起過年，是否怕會被催生？劉樸說與陳大天都覺得在生小孩這一塊「先緩緩」，教養小孩需要好好思考，除了先努力拚經濟能力，也笑說兩人個性都還很像孩子。不過她與陳大天個子都很高，甜蜜笑說，覺得以後他們的孩子一定也會很高。

劉樸演出音樂劇《你好，我是接體員》。董孟航攝

劉樸與林俊逸、黃嘉千、高慧君、羅美玲、方宥心等人合作演出《你好，我是接體員》音樂劇，同劇方宥心2023年與演員王為結婚，41歲的她笑說，自己對生小孩已呈現「半放棄」狀態，也沒人敢催她，夫妻倆也沒有特別想生小孩。



