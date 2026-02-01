劉樸陪陳大天挺過閃兵風波！首以「人妻」身分過年 親吐心境轉變

劉樸今年第一次以人妻身分過年。伊林娛樂提供

迎接農曆新年到，伊林娛樂演藝與時尚演員蔡淑臻、金雲、劉樸及模特兒呂亞璇、吳文中、王靖惟齊聚進棚，拍攝新年賀卡，期許新的一年工作更上一層樓，馬年萬事亨通，同時也祝賀所有支持伊林的好朋友們，農曆新年平安健康如意，馬年發大財。

劉樸首度以「人妻」身分過新年 總結2025挑戰自我不設限

劉樸和陳大天交往6年後結婚，去年陳大天捲入閃兵風波，她一路不離不棄陪伴，今更是第一次以人妻身分過年。她說，去年她挑戰很多人生的第一次，各種突破，包括去加拿大遊學1個月，覺得自己不太會講話，卻接下主持外景節目《大陸尋奇》，去了自己本來就很想去的深圳、南京、杭州、新疆烏魯木齊等地，東西南北、春夏秋冬都體驗到了，沒想到節目播出反應不錯。

母校演講體悟「完成比完美更重要」 劉樸定下馬年目標

舞台劇《半里長城》是劉樸第一次跟屏風合作，同時首次回母校北投國中演講，和學弟妹分享人生經驗，「我是一個完美主義的人，總希望每件事情都處理好，但我期許自己新的一年不要再給自己壓力那麼大。」她說，和學弟妹分享時，她同時也在告訴自己，「完成比完美更重要」。

劉樸提到「過站不停」，「當我們在演出的時候，如果有一個小瑕疵，其實Pass就好，人生中遇到很多事情，就是讓他過去，別因此內耗。」沒有路是白走的，要先踏出「零到一」的這一步，再去調整修正。新的一年，她給自己設定目標，希望能更自在更鬆弛，「我很容易緊張，也力求完美，希望在完美跟鬆弛之間能做到平衡。」



