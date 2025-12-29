劉正堃個展「思緒漫遊」 誠品畫廊登場 (圖)

其他人也在看
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前 ・ 3
台灣寺廟文化藝術節 結合漢服推廣宗教文化觀光
【記者林玉芬/南投報導】台灣寺廟文化藝術節由南投縣政府主辦，28日在日月潭文武廟熱鬧開幕，副縣長王瑞德、民政處長林琦瑜、縣府秘書黃馨瑩出席共襄盛舉，並體驗穿傳統漢服，參訪寺廟活動。 王瑞德表...自立晚報 ・ 13 小時前 ・ 1
實現一年前的約定 蘇俊賓化身盲人環台路跑陪跑員
桃園市副市長蘇俊賓27日參加「2025盲人環台路跑」活動，與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。蘇俊賓表示，盲人環台路跑今年邁入第九屆，這是一項讓社會看見身心障礙者運動平權的重要行動。透過視障跑者與陪跑員之間培養出的高度默契，才能順利完成挑戰，展現只要有適當的支持與環境，每個人都能參與運動、挑戰自我。蘇俊賓副市長在市府社會局長陳寶民、婦幼局長杜慈容、文化局主任秘書張至敏、桃園區公所副區長邱創正陪同中與會，市議員黃婉如、林政賢、張桂綿、張碩芳、許清順、社團法人台灣盲人環台為公益而跑協會理事長郭瑞和、國際扶輪3502地區總監張玉斌，以及各參與視障跑者與陪跑員等均到場參加。桃園市副市長蘇俊賓參加「2025盲人環台路跑」活動，與視障跑者及陪跑志工一同為公益而跑。 蘇俊賓表示，去年也是接近年底的時間，他與同仁在市府迎接盲人環台跑協會理事長郭瑞和、首位完成環台路跑的盲友吳春成師傅、曾獲師鐸獎並為台灣首位完成超馬100公里的女性視障跑友徐微雅老師、親善陪跑大使謝忻等人。他就十分欽佩在這麼寒冷的天氣中還能勇敢挑戰環台路跑的大夥，並約定今年也要跟大家一起在桃園路跑，今天蘇俊賓履行承諾，擔任陪跑員，與盲友吳台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
守護鄉親健康 嘉義5扶輪社攜手舉辦健檢
國際扶輪3470地區嘉義皇家扶輪社、嘉義東南扶輪社、真愛扶輪社、阿里山扶輪社、中區扶輪社，今(28日)天上午在嘉義蘭潭國中聯合舉辦「早期肺癌X光篩檢暨乳房攝影健檢活動」，邀請專業團隊進行檢測，守護鄉親健康，幫助民眾及早掌握健康狀況，5個扶輪社社員全力支援，引導與協助參加健檢民眾「早期發現、早期治療」。國際扶輪3470地區總監莊和達DG Doctor親自到場關心民眾篩檢情形，他說，疾病防治應從日常生活做起，感謝扶輪社5社攜手合作，將醫療資源帶進社區，讓鄉親在社區、家門口就能篩檢，守護健康。具有醫療背景的嘉義皇家社社長吳雅雯表示，依據國民健康署癌症資料顯示，乳癌已成為婦女癌症發生率首位，約每37分鐘就有一名婦女罹患乳癌，而每2年接受一次乳房X光攝影檢查，可降低41%的乳癌死亡率，所以鼓勵婦女朋友定期進行乳房檢查。吳雅雯說，根據衛生福利部最新統計，肺癌已成為全球死亡率最高癌症之一，僅在2020年，就有9,629人因肺癌去世，佔所有癌症死亡人數的五分之一以上，肺癌的高死亡率和低存活率，主要與其被診斷時通常已處於晚期有關。真愛社社長侯博升說，為了提供民眾更便利的預防保健篩檢服務，滿足健康需求，希台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
盤點關東迎新年人氣景點 祈求平安、勝運與開運好兆頭
隨著新年腳步將近，日本關東地區迎來最具儀式感的跨年與初詣活動，而成田機場周邊更因交通便利、寺社聚集，成為台灣旅客迎新首選。從抵達成田機場後即能輕鬆前往成田市參拜成田山新勝寺、轉往佐原市香取神宮參加跨年敲鐘祈福，甚至安排銚子市犬吠埼入住溫泉旅館觀賞日本第一道曙光。無論祈求平安順遂、勝負運勢，或迎接新年第一縷祝福之光，成田機場周邊三地都是值得走訪的迎新目的地。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
鄭成功、媽祖跨界玩桌遊！《黑水溝傳奇》元旦Cosplay開戰
南部中心／綜合報導全國首創以鄭成功及媽祖為主角之《黑水溝傳奇》桌遊，28日在全國奉祀開臺聖王之聯合祭典盛會上，將桌遊機制轉化為結合Cosplay的舞台劇試玩演出，由青年扮演遊戲中角色：媽祖、鄭成功漢人、原住民、揆一總督，透過舞台互動與遊戲流程演繹，讓觀眾在「看表演」、了解規則、進入歷史過程，理解台灣歷史與媽祖文化興盛朔源與信仰精神，並於明年元旦下午一點半進行正式交流賽，活動廣邀全民走進媽祖信仰的發源聖地，透過《黑水溝傳奇》桌遊踏上17世紀的航海冒險，重返鄭成功勇闖黑水溝、先民開台的壯闊歷史，用最「接地氣」的方式學文化、練台語、交朋友。《黑水溝傳奇》桌遊，結合Cosplay及舞台演出跨界，2026年元旦下午正式開戰。（圖／翻攝畫面）主辦單位，黑水溝傳奇製作人表示，桌遊結合Cosplay及舞台演出的跨界形式，不僅降低文化理解門檻，也讓未曾接觸桌遊的長輩、親子與信眾，能透過視覺與故事快速進入歷史情境，成為文化教育與祭典活動中極具吸引力的新型態展演提升文化活動的參與度與擴散性。結合宮廟、社區與青年世代的永續教育共創模式透過與在地宮廟、社區組織、全國校園及青年團體合作，期許建立跨世代共學平台，讓文化不只是展示，而是透過互動與共創持續擴散。可巡迴、可複製的文化公益行動打造影視IP影遊玩文化的全台示範案例。《黑水溝傳奇》桌遊，結合Cosplay及舞台演出跨界，2026年元旦下午正式開戰。（圖／翻攝畫面）本次活動，特別邀請台南市議員陳怡珍，共同倡議文化扎根，展現台南文化首都－萬神之都的深厚底蘊，陳怡珍讚許勉勵《黑水溝傳奇》桌遊結合台語學習的創新教育方式，讓孩子「玩中學、學中記」，更促進家庭世代重新連結文化記憶、建立共同話題，遊戲內建台語語音導覽與台羅拼音，引起年輕世代共鳴；而鹿耳門作為鄭成功登陸的關鍵據點，自古凝聚信仰、歷史與地方情誼，充分展現台灣歷史與族群融合精神。《黑水溝傳奇》桌遊，結合Cosplay及舞台演出跨界，2026年元旦下午正式開戰。（圖／翻攝畫面）《黑水溝傳奇》桌遊，致力於推廣全台文教擴散，首發來到鄭成功登陸歷史場域－北汕尾鹿耳門天后宮，舉辦媽祖庇佑、鄭王復台《黑水溝傳奇》桌遊交流競賽，帶全民沉浸式體驗東寧英豪勇闖黑水溝的冒險旅程，並規劃延伸向北部校園扎根，逐步擴散至全台各縣市校園與社群，形塑「以桌遊走遍台灣、用文化串連世代」的全國文化推廣藍圖，這個構想也獲得台北市全民運動推廣協會理事長康家瑋大力支持，攜手中華天下父母心關懷促進會，共同於台北展開「全台文化擴散行動」，捐贈《黑水溝傳奇》桌遊教材給台北市中正區八所學校，象徵《黑水溝傳奇》不僅根植台南，更是一項面向全台、世代傳承的台灣文化教育計畫。康家瑋理事長以實際行動拋磚引玉，展現長期投入教育關懷與公益推廣的決心，期盼結合運動精神、文化教育與社會關懷，讓孩子在遊戲與互動中培養文化認同與公民素養，進一步推動台灣文化向下扎根、向外擴散，樹立民間團體支持全台文化教育永續的典範。原文出處：首創！鄭成功、媽祖跨界玩桌遊 《黑水溝傳奇》Cosplay試玩開戰 更多民視新聞報導星巴克歲末活動來了！12/29單日限定「大杯飲料買1送1」桃園女「人肉佔車位」被教育！駕駛啥都沒說直接倒車 她嚇到躲開人工生殖女性年齡平均數 38.2歲創新高民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
王月昏迷緊急開顱！兒簽放棄急救同意書…將再動刀「淚揭最大遺願」
60歲資深藝人王月逾1個月未更新社群動態，今（29）日首度公開原因，透露上月26日在家不慎暈倒當場昏迷，不僅失去記憶，更緊急送醫接受開顱手術取出血塊。當時兒子急忙簽下放棄急救同意書，女兒也自國外趕回台北，足見情況危急。而她在加護病房昏迷5天後順利甦醒，隨後轉回一般病房，如今病榻照也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 1 小時前 ・ 19
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 19
福原愛罕吐與江宏傑離婚關鍵 認了「初期就出狀況」
前日本桌球國手福原愛2021年與前夫江宏傑離婚後，時隔4年無預警公開再婚懷孕的消息，掀起外界討論。而她日前接受採訪，也罕見吐露與前夫感情破裂的關鍵，坦言從結婚初期兩人就出現問題，更透露與新婚夫橫濱男（A先生）的互動。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 72
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 13 小時前 ・ 476
慎防「由演轉戰」！國防部示警：共軍若越12浬即屬第一擊 國軍已授權反制
[Newtalk新聞] 中共今日突襲對台實施軍演，並預告將於明日進行實彈射擊演練，並在台灣周邊劃設多處危險區域。對此，國防部今（29）日召開記者會說明應處作為，強調已全面提升戒備層級，並明確指出，若中共軍機、軍艦進入我12浬領海或領空，將視為「第一擊」，國軍已獲授權依規定實施自衛反制。 國防部表示，中共透過北京國際航行通告（NOTAM）公告，於12月30日08時至18時在台灣周邊劃設7處危險區域，進行實彈射擊演訓。情次室次長謝日昇中將指出，國軍已全面掌握相關動態，並依「料敵從寬」原則，將所有可能的飛彈彈道與射擊區域納入監控範圍，包含火箭軍相關動向。 作計室次長連志威中將表示，國軍已啟動「立即戰備操演」，強化空、海及陸上整體防護部署，並依據作戰需求完成兵力配置與應變準備。針對共軍可能出現「由演轉戰」的情境，已事前完成兵力部署與反應流程，確保第一時間可有效應處。 對於外界關注若中共機艦進入我方12浬領海或領空將如何因應，連志威說明，國防部已明確界定處置原則，並授權第一線指揮官依據交戰規則（ROE）行動。只要中共軍事載具未經許可進入我方領空或領海，即構成「第一擊」，國軍可依威脅程度採取必要反新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 171
桃園女「人肉佔位」還舉手喊停！車主快狠準倒車：以為我不敢？
事件發生於平安夜（24日）晚間，該名駕駛將影片上傳至「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，影片中可見他緩緩駛向右側路邊尋找停車空格，發現一處空位時，裡頭已有一名女子站立佔位。駕駛打燈示意要停進去，但女子起初未有反應，彷彿試圖裝傻不理會。駕駛未與女子發生...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 18
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 11 小時前 ・ 6
賴喊一句媒體全嚇到！郭正亮傻眼：自我中心
[NOWnews今日新聞]賴清德總統昨（28）日前往彰化縣溪湖鎮參香祈福，並在現任國民黨籍彰化縣長王惠美、國民黨立委謝衣鳳在場的情況下，公開向鄉親喊話，希望大家全力支持民進黨立委陳素月接棒縣政。對此，...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前 ・ 331
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 11 小時前 ・ 73
台積電最大敵人不是三星、英特爾！外媒點「2大問題」已快失控：壓力全在它身上
在半導體產業中，台灣的「護國神山」台積電無疑是鎂光燈焦點，特別是各大投入AI軍備競賽的無廠（fabless）半導體巨頭，紛紛爭搶台積電產能。不過科技媒體《Wccftech》直言，AI市場需求過於強勁，反而為其帶來不小的壓力，台積電自身更有兩大問題已接近失控，目前的處境可說是「因成功而受苦」。報導指出，隨著AI熱潮席捲全球，台積電成功搶下極高市占率，成為輝達（......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 36
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 53
2026賺大錢！觀音開示「4生肖」財運旺 貴人運加持超好運
2026年市丙午馬年，彰化埔鹽紫竹觀音宮提醒，2026年將迎來「赤馬紅羊劫」的罕見天象，廟方日前發文分享，明年整體運勢走向為「主動者有機會，但衝動者易付出代價」，各生肖宜掌握節奏，同時點名「虎、狗、羊、豬」4生肖財運旺，可以把握機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 374