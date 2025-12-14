劉正堃個展《思緒漫遊》 跨媒材創作誠品畫廊亮相
記者黃朝琴／臺北報導
臺灣藝術家劉正堃全新個展《思緒漫遊》20日誠品藝廊登場，以一場前往荒島的冒險旅程作為主軸，發展出3大系列，呈現超過 60 件跨媒材作品，其中逾 40 件為新作，更有多項跨媒材、跨技法的創新之作，不僅能看見經典角色2米高的「MASKBOY 面具男孩」，象徵祝福的全新系列「七彩呢喃石」也將首次亮相，代表未知路途上，留下的溫柔指引，邀大家走進這片充滿奇想的風景。
臺灣新世代藝術家劉正堃，1981年出生於臺北，擁有視覺設計、服裝造型、插畫與藝術創作多重背景，2014年開始於社群平台發表插畫作品，開始活躍於各式設計大展與藝術節，其作品描繪生活中時髦與有溫度的人事物，開啟插畫家與藝術家的身份。
劉正堃以 MASKBOY、HUA HUA 等角色大受歡迎，作品風格鮮明，連續4年受邀參與誠品畫廊「動漫未來」聯展，今年首次於誠品畫廊推出個展《思緒漫遊 FRAGMENTS ODYSSEY》，也是誠品畫廊2025年度壓軸展覽，超過60件作品，其中逾40件為全新創作，這也是劉正堃歷年來在專業畫廊空間的最大規模策展，展期至明年1月31日。
《思緒漫遊》以「前往荒島冒險的旅程」為概念反映創作心境，他發揮服裝設計跨界藝術，利用二手 T-shirt 元素進行立體創作，採用百件二手衣挑戰打造2米高「MASKBOY面具男孩」，以豐富層次呈現這個原創角色。
另外，經典元素「 HUA HUA 」都將現身展場，彷彿探險過程中所見的自然元素「火焰」、「石頭」、「鳥首」也成為全新創作靈感，還有象徵祝福的「七彩呢喃石」全新系列可愛登場。
劉正堃跨界靈感驚喜呈現，特別將過往從事設計、服裝的經驗伸至藝術創作，異材質手作刺繡綻放新意，展現有別於平面插畫的創作，首度嘗試 2 米寬巨幅浮雕創作，經典「Hua Hua」元素，亂入日本最大「國立新美術館」海報、 復古明信片，趣味展現旅遊記憶。
劉正堃全新個展《思緒漫遊》，圖為作品「來吧！Bring it on!」。(誠品畫廊提供)
劉正堃全新個展《思緒漫遊》，圖為亂入系列作品，捷克童書附贈紙玩具小熊A bear with tattoos。(誠品畫廊提供)
劉正堃全新個展《思緒漫遊》，圖為作品「Re. #11」。(誠品畫廊提供)
劉正堃全新個展《思緒漫遊》，圖為作品「新生活進行中」。(誠品畫廊提供)
劉正堃全新個展《思緒漫遊》，12月20日於誠品畫廊盛大開展。(誠品畫廊提供)
劉正堃全新個展《思緒漫遊》，圖為作品「Whisperocks_Red 紅色呢喃石悄悄守護著 」。(誠品畫廊提供)
