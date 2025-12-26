即時中心／徐子為報導



前「國民黨大掌櫃」劉泰英即將出版的《劉泰英口述歷史》書中提到，目前身陷官司的威京小沈（沈慶京）太貪，連前台北市長柯文哲也被他拖垮。對此，沈慶京今（26）日在臉書回應，沈強調，劉泰英今澄清從未說他很「貪」，只有勸過他不要依賴貸款。





劉泰英在書中曾提及，1997年亞洲金融風暴時他有救了「威京小沈」（威京集團主席沈慶京）好幾次，但「後來沒有人救他，他就垮了，而且是垮的一塌糊塗，前台北市長柯文哲也被他拖垮了。」



劉泰英在書中稱，雖沈慶京獲得保釋，但借錢給沈慶京的人都倒霉了，沈跟民間也借了很多錢。沈慶京的敗筆之一，是他在信義區最繁華的地方弄了一棟大樓，一坪要賣八百萬。劉跟沈說這種房子根本賣不出去，但沈就是這樣「亂搞」。



對此，沈慶京在臉書以「存好心 說好話 做好事」為題發文回擊，指出該書提及內容有諸多不實。沈提出5點說明，如下：



1、本人向劉泰英查證，該書並非劉泰英本人撰寫，劉泰英與兒子看到該書若干內容後，認為不符事實，即向作者邱彰本人當面表達應予更正，但邱彰拒絕，雙方甚至爭吵不下，不歡而散。



2、劉泰英今稱，他從未說本人「貪」，只有勸過本人不要依賴貸款，該書內容不確實。本人鄭重說明，我從不貪心，只是想將事業做好做大，當時威京集團面臨紓困，辛酸多年終於解決問題，劉泰英先生並不知道本人經營事業的過程和苦心，尤其在紓困時期，更是艱辛。



3、媒體報導該書內容稱，「到底是小沈把柯文哲拖下去的？還是柯文哲把小沈拖下去的？劉泰英認為，居中人就是應曉薇？原來應曉薇是柯文哲輔佐她選舉市議員，國民黨提名她，是我幫忙的。」劉泰英今日鄭重向本人否認該等內容，強調他沒有講過這些話。劉泰英告知本人：「你哪裡害柯文哲，我根本不認識柯文哲，這個事是作者亂寫的，和柯文哲一點關係都沒有。」



4、本人在道義上多次幫忙老友劉泰英，劉泰英是好人，不知商場險惡，曾有數十組的人經由劉泰英推薦向本人行詐，本人常勸告劉泰英謹慎為上。本人視劉泰英為朋友，即使劉泰英入獄服刑，本人也前往探望，祈禱他平安健康。



5、關於該書內容提及本人部分，諸多不實，不一一贅述，劉泰英再三向本人無奈表示，他對該書有意見，但作者邱彰不肯改，作者自認是律師不會有法律責任。劉泰英認同本人向媒體說明。尚請媒體刊登該書內容之前，先向本人查證，以辯真偽。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／劉泰英勸他「做事不要這樣貪」 沈慶京親自回應了

