劉泰英回憶錄曝：柯文哲不是冤「是貪」 曾勸小沈「你做事不要這樣貪啦！」
即時中心／徐子為報導
由邱彰執筆的《劉泰英口述歷史》即將出版，據悉，現年90歲的前「國民黨大掌櫃」劉泰英在書中曾提及，1997年亞洲金融風暴時他有救了「威京小沈」（威京集團主席沈慶京）好幾次，但「後來沒有人救他，他就垮了，而且是垮的一塌糊塗，前台北市長柯文哲也被他拖垮了。」
劉泰英在書中稱，雖沈慶京獲得保釋，但借錢給沈慶京的人都倒霉了，沈跟民間也借了很多錢。沈慶京的敗筆之一，是他在信義區最繁華的地方弄了一棟大樓，一坪要賣八百萬。劉跟沈說這種房子根本賣不出去，但沈就是這樣「亂搞」，用子公司去買，那些子公司的上市公司名義是違規的，所以沈慶京現在官司累累。
劉泰英感嘆，「他（沈慶京）想利用京華城百貨來扳回，他把那兒的建蔽率搞的很高，建蔽率越高，建築成本就越大，結果是銀行不借錢給他了，京華城也被拿走，雖然好像是賣給關係企業，卻被質疑『左手賣右手』。」
劉泰英提到，沈慶京「原來是無名小卒，一塊錢要做十塊錢的生意，我救了他三次，我跟他說我現在下崗（編按：指退休）了，沒人救你了，你以後要靠自己，保守一點，不要野心那麼大，結果他還是不聽。」另一方面，報導指稱沈慶京靠國民黨籍北市議員應曉薇幫忙提高容積率，應現在也被關在裡面了。
劉泰英認為，佛教要絕貪、嗔、痴、慢、疑，而京華城容積弊案，柯文哲不是冤，是貪。他分析，沈慶京過去貪，結果很順利，是因為過去有鮑朝橒（已故中興紡織董事長）的賞識，幫他搞配額，讓他幫著賣配額，賺了很多佣金，那時若想賣紡織品給美國，沒有配額不能賣，他就是這樣起來的。
劉說，小沈後來的京華城百貨公司也沒有做得很好，他向銀行借很多錢，以他的財力來說是過分膨脹的。京華城也沒有賺錢，他去過一次，第二次就不想去了。因為裡面的路線很怪異。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
