劉泰英控拿3億美金 陳水扁駁斥：聽都沒聽過、那是泰公與辜仲諒的交易

劉泰英去年曾受邀上陳水扁廣播節目暢談往事 圖：翻攝陳水扁臉書

[Newtalk新聞] 對於李登輝總統任內財經幕僚、中華開發董事長劉泰英指控，中華開發廉價售予某財團，陳水扁拿了3億美元佣金，前總統陳水扁今(26)日駁斥，這是辜仲諒與劉泰英的商業交易，所謂3億美元佣金，他聽都沒聽過，也沒收到過，更沒所謂存在日本登記、泰公部下名下之事。至於辜仲諒曾在特偵組派到日本要求硬咬阿扁勒索3億元台幣，最後證明是辜的妹婿陳董事長拿走那3億元的，跟阿扁完全沒有關係，卻硬栽在阿扁身上。

廣告 廣告

律師邱彰所著「台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史」，劉泰英提及當年中華開發的經營權之爭。這一生害他最慘的就是某位號稱「台灣之子」的總統，這位「台灣之子」當時跟他要中華開發，但他不肯，就想方設法抓毛病，讓他被抓去坐牢，後來中華開發也廉價賣給某財團：



「某財團拿出3億美金的佣金，錢是從日本轉來的，當初『台灣之子』請我幫忙，因為那時他犯法，存在瑞士銀行的錢都被沒收了，他怕他的房子也會被沒收，他一緊張就把這些錢過戶給我一位Y姓老部下，存在日本，他的房子也過戶給Y。檢調單位只查到他在瑞士的財產，日本財產因為他登記在Y名下，所以沒查到。」劉泰英提及，後來過了20年，法律上的追溯期已過，台灣之子就找Y要那3億美金，但Y死也不承認，所謂害人者自己也被害了。



對此，陳水扁接受新頭殼記者求證時嚴正駁斥說：

1、特偵組在2008年底起訴我，2009年再追加起訴我藉勢藉端跟辜仲諒勒索3億新台幣，讓我覺得莫名其妙。原來是特偵組到日本找辜仲諒硬咬阿扁，交換被通緝的辜仲諒回台不被收押。結果證明沒有這回事而判我無罪。辜仲諒則在紅火案翻供說是特偵組叫他這樣咬阿扁，事實真相則是辜仲諒的妹婿陳董事長拿走那3億元的，跟阿扁完全沒有關係，卻可以硬栽在阿扁身上。

2、至於另外的美金3億元，則是泰公和辜家的商業交易，我連聽過都沒有聽過。也沒有收到財團從日本轉來3億美元的佣金，更沒有存在日本登記在泰公部下名下。對阿扁而言，根本不存在有所謂3億美元，當然也不曾要求泰公幫忙處理，或阿扁會開口向泰公部下要回3億美元，該位部下死不承認的事。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

應對中國威脅！日本加強無人機採購 2026年國防預算破9兆日圓

藍白提案彈劾賴清德 民進黨：不審總預算必遭民意反撲