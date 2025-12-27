劉泰英新書掀波／劉泰英新書揭「Y」男攔截陳水扁3億美金 身份曝光、他首度回應

劉泰英新書爆，攔胡陳水扁3億美金的「Y」男原來是余金寶，但他親自否認，稱「完全沒這回事」。（翻攝自陳水扁新勇哥物語臉書）

前國民黨大掌櫃劉泰英，近期將出版《台灣經濟奇蹟的幕後推手 劉泰英博士的口述歷史》，書中提及，當年中華開發經營權之爭期間，曾有財團開出3億美元作為傭金，欲交給被稱為「台灣之子」的總統，卻疑似遭一名代號「Y」的人士從中攔下，媒體人戴忠仁則在臉書指出，書中所稱的「Y」，為劉泰英過去的余姓老部屬。隨著討論延燒，這名神祕人物身分也正式曝光，為台港貿易公司董事長余金寶，他本人也首度正面回應相關指控。

余金寶強調完全沒這回事。

前總統陳水扁在劉泰英的回憶錄中被影射，曾收下財團3億美元，並以個人名義將款項存放在日本、登記於「Y」名下，事後卻無法取回。對此，陳水扁近日直接透過通訊軟體LINE詢問余金寶，並將雙方對話截圖公開於臉書，要求對方對外界給出明確說法。

陳水扁則曬出訊息，詢問余是否真如書中所述，該筆3億美元是由財團自日本匯出、作為傭金交付，並登記在余金寶名下，且他曾要求取回卻遭否認。對此，余金寶僅簡短回應：「完全沒這回事」，否認所有相關說法。

事實上，余金寶過去也曾被捲入類似傳聞。2023年民眾黨總統候選人柯文哲曾公開表示，有人曾開口以2億美元為條件邀他擔任副手，外界一度點名與余金寶有關，但余當時即出面否認，強調雙方從未談及任何金錢。

