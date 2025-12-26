劉泰英新書掀波／劉泰英新書評沈慶京「就是貪」 沈慶京回應了
前國民黨大掌櫃劉泰英，近日即將出版《台灣經濟奇蹟的幕後推手 劉泰英博士的口述歷史》，書中提及深陷京華城案風暴的沈慶京，劉曾對沈說「你做事不要這樣貪啦！」「不要野心那麼大，結果他還是不聽。」此外劉還表示威京小沈「原來是無名小卒，一塊錢要做十塊錢的生意，我救了他三次，我跟他說我現在下崗了，沒人救你了，你以後要靠自己」。沈慶京稍早則在臉書上發文表示，「存好心 說好話 做好事」，並認為該書提及自己的內容諸多不實。
據了解，劉泰英在書中回憶1997年亞洲金融風暴時，「『威京小沈」我也救了好幾次，後來沒有人救他，他就垮了，而且是垮的一塌糊塗，前台北市長柯文哲也被他拖垮了。」「他想利用京華城百貨來扳回，他把那兒的建蔽率搞的很高，建蔽率越高，建築成本就越大，結果是銀行不借錢給他了，京華城也被拿走。」還被質疑「左手賣右手」。
對於是小沈把柯文哲拖下去的？還是柯文哲把小沈拖下去的？劉泰英認為，居中人就是應曉薇。
對此，沈慶京稍早在臉書PO文，表示書中提及內容，諸多不實，公開說明如下：
「存好心 說好話 做好事
關於媒體報導國民黨大掌櫃劉泰英，在即將出版的「台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史」一書中提及內容，諸多不實，本人公開說明如下：
一、本人向劉泰英查證，該書並非劉泰英本人撰寫，劉泰英與兒子看到該書若干內容後，認為不符事實，即向作者邱彰本人當面表達應予更正，但邱彰拒絕，雙方甚至爭吵不下，不歡而散。
二、劉泰英今稱，他從未說本人「貪」，只有勸過本人不要依賴貸款，該書內容不確實。本人鄭重說明，我從不貪心，只是想將事業做好做大，當時威京集團面臨紓困，辛酸多年終於解決問題，劉泰英先生並不知道本人經營事業的過程和苦心，尤其在紓困時期，更是艱辛。
三、媒體報導該書內容稱，「到底是小沈把柯文哲拖下去的？還是柯文哲把小沈拖下去的？劉泰英認為，居中人就是應曉薇？原來應曉薇是柯文哲輔佐她選舉市議員，國民黨提名她，是我幫忙的。」劉泰英今日鄭重向本人否認該等內容，強調他沒有講過這些話。劉泰英告知本人：「你哪裡害柯文哲，我根本不認識柯文哲，這個事是作者亂寫的，和柯文哲一點關係都沒有。」
四、本人在道義上多次幫忙老友劉泰英，劉泰英先生是好人，不知商場險惡，曾有數十組的人經由劉泰英推薦向本人行詐，本人常勸告劉泰英先生謹慎為上。本人視劉泰英為朋友，即使劉泰英先生入獄服刑，本人也前往探望，祈禱他平安健康。
五、關於該書內容提及本人部分，諸多不實，不一一贅述，劉泰英先生再三向本人無奈表示，他對該書有意見，但作者邱彰不肯改，作者自認是律師不會有法律責任。劉泰英先生認同本人向媒體說明。尚請媒體刊登該書內容之前，先向本人查證，以辯真偽。」
邱彰回應
針對今（26）日沈慶京先生臉書之聲明，邱彰律師表示，口述歷史均以錄音檔為準，她與沈慶京先生並不熟識。另外，本書尚未定稿印刷，目前有心人士以尚未定稿之書稿內容傳諸於眾，請自負文責。
