劉泰英新書掀波／咬扁收賄3億美金？ 揭劉泰英「法院認證」背信貪污黑歷史

國民黨昔日「大掌櫃」劉泰英，近期在口述回憶錄拋出震撼彈。（本刊資料照）

國民黨昔日「大掌櫃」劉泰英，近期在口述回憶錄拋出震撼彈，指控前總統陳水扁涉及數億美元收賄案，甚至驚爆「黑吃黑」內幕。當年叱吒風雲的「泰公」，晚年透過回憶錄猛然一記回馬槍，引發政壇譁然。然而，這究竟是遲來的正義，還是挾怨報復的劇本？

本刊調查，攤開劉泰英過去司法判決書與檢調偵辦資料，這位被法院認證背信、貪污的重刑犯，與陳水扁之間更有著長達二十年的恩怨情仇，其爆料真實性也有待檢驗。

「台灣之子把錢匯到海外，結果被人頭吞了！」劉泰英近期透過口述歷史，繪聲繪影地描述二十年前中華開發經營權爭奪戰中，陳水扁如何收受特定財團3億美元（約新台幣100億元）佣金。這段猶如電影情節敘述，讓當年「泰公」與「台灣之子」的恩怨再度浮上檯面。

知情人士向本刊透露，劉泰英此時爆料，明眼人一看便知是「積怨已久」，回顧2000年政黨輪替初，陳水扁高舉「掃除黑金」大旗，當時手握國民黨千億黨產、在股市呼風喚雨的劉泰英，正是阿扁眼中的「頭號戰犯」。

本刊調查，扁政府上台初期，為了穩定金融局勢，兩人關係一度相當曖昧。劉泰英曾在接受媒體專訪時暗示，阿扁曾透過中間人傳話，希望他在某些媒體併購案（如當年的環球電視）中「幫幫忙」。然而，蜜月期稍縱即逝。隨著「國安密帳案」與「新瑞都案」接連爆發，為了兌現肅貪支票，檢調大刀終於揮向劉泰英。

對於這段過往，劉泰英始終定調為「政治迫害」，認為是阿扁為了鞏固權力拿他祭旗。這段深仇大恨延燒二十餘年，如今劉泰英突然拋出阿扁海外藏金的說法，動機難脫「報復」與「潑髒水」之嫌。

撇開個人恩怨不談，回歸法律層面，劉泰英的誠信早已在多起弊案中宣告破產。本刊整理歷年司法判決，還原「泰公」在法律認定下的真實面貌，並非他口中那個「清白的受害者」。

讓劉泰英誠信崩盤的關鍵，始於轟動一時的「新瑞都案」。根據高等法院及最高法院的定讞判決：劉泰英被控在擔任投管會主委期間，利用職權協助新瑞都公司貸款，並動用黨營事業資金投資，遭負責人蘇惠珍指控索取數千萬元佣金。

更令外界咋舌的是，檢調查出相關款項並未全數進入國民黨庫，部分資金流向不明，涉及洗錢。法院最終認定劉泰英觸犯《貪污治罪條例》及《刑法》背信罪。

這是司法體系對其操守最直接的否定。除了貪污，劉泰英引以為傲的「財經專業」，在判決書中也顯得不堪一擊。其任內多次發生違背金融專業的「政治性護盤」與利益輸送，最著名的即是「尖美案」與「台肥案」。1999年間，尖美建設爆發財務危機，判決指出，劉泰英無視授信風險，指示國民黨營事業及中華開發進場護盤，導致公司蒙受鉅額損失。

此外，他更成立「橋頭堡」公司，被法院認定是用於處理無法報銷的秘密經費及選舉資金，涉及偽造文書。劉泰英雖聲稱其任內中華開發「淨值極高、體質極佳」，但攤開財報與監理紀錄，事實卻是另一番光景。在劉主導下，中華開發從單純的工業銀行，變質為政商關係的調節閥，對特定財團（如東帝士、尖美）進行超額貸款。

一名資深金融圈高層分析：「後來接手中華開發的團隊，花了多少年才把泰公留下的呆帳打掉？當時股價修正，很大一部分就是在消化他留下的未爆彈。他指控別人賤賣，卻絕口不提自己留下的爛帳。」

2008年7月劉泰英因新瑞都等案入監服刑，2011年4月獲准假釋出獄，與他結褵42年的妻子在他服刑時過世，在監的劉泰英卻缺席告別式；2015年國安密帳劉再遭判刑3年定讞，2017年12月法務部核准他假釋，不必再入獄，也可領回8,000萬元交保金，結束長達15年官司纏訟的日子。

總結來看，一個被法院認證背信、在經營上留下鉅額呆帳的前科紀錄保持人，加上一段糾纏不清的政治宿怨，當他再度開口指控他人涉及不法時，其言論究竟是歷史真相，還是為了博取關注的復仇劇本？答案似乎已不言而喻。

