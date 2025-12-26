劉泰英新書掀波／沈慶京怒控劉泰英口述新書內容「諸多不實」 作者邱彰說話了

沈慶京怒控劉泰英口述新書內容「諸多不實」。

前國民黨大掌櫃劉泰英，近期將出版《台灣經濟奇蹟的幕後推手 劉泰英博士的口述歷史》，其書中內文也提到沈慶京，不過，沈慶京今（26）日提出5點反擊「內容諸多不實」。該書作者邱彰稍早則說，「本書尚未定稿印刷，目前有心人士以尚未定稿之書稿內容傳諸於眾，請自負文責」。

沈慶京批劉泰英新書內容諸多不實！

據了解，劉泰英將出版的書《台灣經濟奇蹟的幕後推手 劉泰英博士的口述歷史》，其內文中有提到，劉曾對沈說「你做事不要這樣貪啦！」「不要野心那麼大，結果他還是不聽。」此外劉還表示威京小沈「原來是無名小卒，一塊錢要做十塊錢的生意，我救了他3次，我跟他說我現在下崗了，沒人救你了，你以後要靠自己」。

對於書中的內容，沈慶京今天也透過臉書發文，裡面有諸多不實，不一一贅述，劉泰英再三向他無奈表示，對該書有意見，但作者邱彰不肯改，作者自認是律師不會有法律責任。劉泰英認同本人向媒體說明。尚請媒體刊登該書內容之前，先向本人查證，以辯真偽。

作者邱彰：口述歷史均以錄音檔為準

針對今天沈慶京臉書所述，邱彰也發出聲明說，口述歷史均以錄音檔為準，她與沈慶京並不熟識。另外，本書尚未定稿印刷，目前有心人士以尚未定稿之書稿內容傳諸於眾，請自負文責。

