劉泰英新書揭秘：救沈慶京3次「野心大」成敗因 柯文哲「不是冤是貪」

高齡89歲的「國民黨大掌櫃」劉泰英在近期出版的回憶錄中驚爆許多政壇秘辛，對於涉入京華城弊案的威京集團主席「小沈」沈慶京與前台北市長柯文哲也做出了犀利評論。劉泰英直言，沈慶京因過度膨脹與貪婪導致今日局面，更感嘆柯文哲是被沈「拖垮」的，並斷言柯文哲捲入此案絕非遭受冤枉，而是出自一個「貪」字。

劉泰英直言，柯文哲捲入京華城弊案一點都不冤，因為「貪」字才被沈慶京拖垮。

「救了三次救不回」：劉泰英憶沈慶京的起落

劉泰英在書中提到，沈慶京早年靠著紡織配額貿易起家。當時沈獲得中興紡織董事長鮑朝橒的賞識，透過配額買賣賺進大筆佣金，從無名小卒一躍成為商界大亨。然而，劉泰英指出沈慶京的致命傷在於「野心過大」，總想著用「一塊錢做十塊錢的生意」。

在 1997 年亞洲金融風暴期間，沈慶京的事業一度搖搖欲墜。劉泰英透露，當時他曾三度伸手相救，幫威京集團度過資金難關，並叮嚀沈「做事不要這麼貪」、「保守一點」。但沈慶京顯然沒聽進去，在劉泰英卸下職務後，沈因缺乏奧援，最終讓事業陷入不可逆的頹勢。

劉泰英回憶錄中直白寫到：「他一向就這樣。我跟他講，『你做事不要這樣貪啦！』他原來是無名小卒，一塊錢要做十塊錢的生意，我救了他三次，我跟他說我現在下崗了，沒人救你了，你以後要靠自己，保守一點，不要野心那麼大，結果他還是不聽。」

劉泰英透露，應曉薇（右）當年是靠他幫忙，才獲國民黨提名當選北市議員。

兩大敗筆：陶朱隱園與京華城的「左手賣右手」

劉泰英分析沈慶京近年來的兩大決策失誤：

1. 陶朱隱園開價過高： 沈慶京在信義區打造旋轉豪宅，對外宣稱每坪要賣 800 萬台幣。劉泰英曾當面警告這種房價根本沒人會買，沈慶京卻執意透過子公司對敲（內部交易），導致官司纏身。

2. 京華城容積率迷思： 為了挽救京華城百貨的虧損，沈慶京瘋狂追求容積率與建蔽率的提升。劉泰英批評，建蔽率愈高，建築成本就愈驚人，最後導致銀行拒絕貸款。京華城後來的交易案更被質疑是「左手賣右手」的財務遊戲。

劉泰英回憶，自己曾去過一次京華城百貨後就再也不想去，因為「裡面動線怪異」，經營不善早有預兆。

劉泰英在回憶錄中透露亞洲金融風暴時他救了很多企業，包括現在身陷京華城弊案的沈慶京。（圖／翻攝博客來）

柯文哲案關鍵：劉泰英直指「不是冤是貪」

針對目前舉國關注的京華城弊案，劉泰英在口述歷史中給出冷酷評價。他認為，柯文哲並非因為行政疏失被冤枉，而是沒能禁得起誘惑。他引用佛教觀點，認為「貪、嗔、痴、慢、疑」中的「貪」字毀了柯文哲的政途，「這個案子，柯文哲不是冤，他是貪」。

至於沈慶京與柯文哲是如何牽上線的？劉泰英認為關鍵媒介正是市議員應曉薇。有趣的是，劉泰英在書中自爆，當年應曉薇首次參選市議員獲得國民黨提名，背後其實有他的推波助瀾，沒想到多年後，這幾位相關人物竟會因同一宗弊案共同身陷囹圄，應曉薇現在也被關在裡面了。

