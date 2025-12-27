劉泰英新書爆他「太貪害到柯文哲」！沈慶京聲明反轉劇情：作者亂寫劉也受害

台北地院審理京華城等案，24日全案辯論終結，將於明2016年3月26日宣判，台北地檢署（北檢）檢察官表示，時任台北市長柯文哲犯後態度不佳、以髒話辱罵檢方、聲稱受政治迫害等，建請判處28年6月。高齡近90歲的前「國民黨大掌櫃」劉泰英在新出版的回憶錄中大爆政壇秘辛，更點名威京集團主席沈慶京太貪，以至於牽連柯文哲，沈慶京對此26日在臉書以「存好心 說好話 做好事」為題提出5點反駁，該書內容有諸多不實，但作者拒絕更改，呼籲媒體登該書內容前先查證，以辯真偽。

沈慶京表示，劉泰英在「台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史」一書中提及的內容有諸多不實，首先是經他向劉泰英查證，該書並非本人所撰寫，劉泰英與兒子認為部分內容不符事實，向作者邱彰本人當面表達應予更正，但遭邱彰拒絕，雙方甚至不歡而散；再者，劉泰英表示從未說他「貪」，僅勸他不要依賴貸款，書中內容並不確實。沈慶京並強調，他從不貪心，只是想將事業做好做大，當時威京集團面臨紓困，劉泰英並不知道他經營事業的苦心，尤其在紓困時期，更是艱辛。

第三，沈慶京提到，書內容稱，「到底是小沈把柯文哲拖下去的？還是柯文哲把小沈拖下去的？劉泰英認為，居中人就是應曉薇？原來應曉薇是柯文哲輔佐她選舉市議員，國民黨提名她，是我幫忙的。」劉泰英鄭重向他本人否認，表示沒有講過這些話；劉泰英更向他表示，「你哪裡害柯文哲？我根本不認識柯文哲，這個事是作者亂寫的，和柯文哲一點關係都沒有。」

沈慶京： 劉泰英也對新書有意見，但作者不肯改

第四，沈慶京說，基於道義他多次幫忙​老友，劉泰英是好人，但不知商場險惡，曾有數十組的人經由劉推薦向他行詐，本人常勸告劉泰英謹慎為上，自己視劉為友，即使入獄服刑他也前往探望，祈禱他平安健康。最後一點，沈慶京總結，關於回憶錄內容提及他的部分有諸多不實，不一一贅述，且劉泰英再三無奈表示對該書有意見，但作者邱彰不肯改，作者自認是律師不會有法律責任；沈慶京還說，劉泰英也認同他向媒體說明。

