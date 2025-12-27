劉泰英曝A走阿扁3億美金 陳水扁公開Y男真實身分

即將出版的《台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史》新書，曾任中華開發銀行董事長的劉泰英，在內容提到當年中華開發的經營權之爭，某財團給號稱「台灣之子」的總統3億美金（約新台幣100億元）當傭金，不料竟被「Y」從中攔胡；媒體人戴忠仁則在臉書指出，Y男是劉泰英的余姓老部下。今（27）日Y男身分被陳水扁曝光，同時Y男也正面回應相關說法。

劉泰英。(圖/截自台灣綜合研究院官網)

到底這位神秘人物Y是誰？還在劉泰英的回憶錄中，被影射拿了陳水扁的3億美金且不還；陳水扁直接用通訊軟體Line詢問Y男，原來這位神秘人物Y就是台港貿易公司董事長余金寶。

陳水扁今天在臉書以「余金寶否認泰公影射3億美元的事」為題貼文，公開神秘人物Y的身分，並附上主動詢問余金寶的對話截圖。

陳水扁。(圖/中天新聞)

陳水扁表示，阿扁被劉泰英董事長莫名其妙，莫須有指控收取財團3億美元，並請余金寶用他的名義存放日本，最後要不回來一事，特別請余金寶董事長能否明確答覆：有關劉泰英董事長所提美金3億元，是財團從日本轉來的傭金要給阿扁總統，阿扁存放在日本，並登記在余金寶董事長名下，阿扁曾開口向余董事長要拿回該3億美元，但阿寶死不承認云云。到底有沒有這回事？

陳水扁指出，余金寶董事長回覆：完全沒這回事。附上2025.12.27早上9點13分-14分的對話截圖。

據了解，余金寶在商界活躍，平面媒體之前曾經報導其插旗風電事業。在頂新集團爆出假油案時，還曾被《新新聞》報導，指魏家當時請潤泰集團總裁尹衍樑出手相救和余金寶有關。此外2023年民眾黨總統候選人柯文哲自曝，有人開口給2億美金要柯當副手，那個人傳出就是余金寶，但遭到否認，余金寶強調並沒有談到錢。

