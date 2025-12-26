劉泰英爆中華開發經營權之爭財團給「台灣之子」百億 阿扁回應了

《台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史》新書提到，當年中華開發的經營權之爭，某財團給號稱「台灣之子」的總統3億美金（約台幣100億元）當傭金，不料竟被「Y」從中攔胡；媒體人戴忠仁在臉書指出，「Y」為劉的余姓老部下；本報記者為此詢問陳水扁，並得到陳水扁親自回應。

劉泰英在回憶錄提到，「某財團拿出3億美金的傭金，錢是從日本轉來的，當初『台灣之子』請我幫忙，因為那時他犯法，存在瑞士銀行的錢都被沒收了，他怕他的房子也會被沒收，他一緊張就把這些錢過戶給我一位Y姓老部下，存在日本，他的房子也過戶給Y。檢調單位只查到他在瑞士的財產，日本財產因為他登記在Y名下，所以沒查到。」後來過了20年，法律上的追溯期已過，台灣之子就找Y要那3億美金，但Y死也不承認，所謂害人者自己也被害了。

陳水扁接受本報記者詢問表示，美金3億元則是泰公和辜家的商業交易，「我連聽過都沒有聽過」。也沒有收到財團從日本轉來3億美元的傭金，更沒有存在日本登記在泰公部下的名下。對阿扁而言，根本不存在有所謂3億美元，當然也不曾要求泰公幫忙處理，或阿扁會開口向泰公部下要回3億美元，該位部下死不承認的事。

此外，劉泰英在回憶錄中說，這一生害他最慘的就是某位號稱「台灣之子」的總統，這位「台灣之子」當時跟他要中華開發，但他不肯，就想方設法抓毛病，讓他被抓去坐牢，後來中華開發也廉價賣給某財團。

陳水扁回應本報記者表示，特偵組在2008年底起訴他，2009年再追加起訴他藉勢藉端跟辜仲諒勒索3億新台幣，讓他覺得莫名其妙。陳水扁說，原來是特偵組到日本找辜仲諒硬咬他，交換被通緝的辜仲諒回台不被收押，結果證明沒有這回事而判他無罪。

陳水扁說，「辜仲諒則在紅火案翻供說是特偵組叫他這樣咬阿扁，事實真相則是辜仲諒的妹婿陳董事長拿走那3億元的，跟阿扁完全沒有關係，卻可以硬栽在阿扁身上。」

