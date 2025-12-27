劉泰英爆攔胡扁3億美金的「Y」男原來是他 正面回應了

劉泰英書指把扁3億美金攔胡的「Y」男原來是他 並給答案。陳水扁提供

《台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史》新書提到，當年中華開發的經營權之爭，某財團給號稱「台灣之子」的總統3億美金（約台幣100億元）當傭金，不料竟被「Y」從中攔胡；媒體人戴忠仁在臉書指出，「Y」為劉的余姓老部下；「Y」男身分今天曝光，同時也正面回應相關指控。

這位神秘的「Y」是誰？陳水扁在劉泰英回憶錄中影射他收扁3億美金且不還；陳水扁直接用通訊軟體Line 詢問「Y」，原來這位「Y」就是的台港貿易公司董事長余金寶。

廣告 廣告

陳水扁主動詢問余，隨後並把和余的對話截圖放上臉書。

阿扁對於被劉泰英莫須有指控收取財團3億美元，並請余金寶用他的名義存放日本，最後要不回來一事，特別請余金寶能否給外界明確答覆：

「有關劉泰英董事長所提美金3億元，是財團從日本轉來的傭金要給阿扁總統，阿扁存放在日本，並登記在余金寶董事長名下，阿扁曾開口向余董事長要拿回該3億美元，但阿寶死不承認云云。到底有沒有這回事？」

余金寶董事長回覆：

「完全沒這回事」

並附上2025.12.27早上9點13分-14分的對話截圖

余金寶在商界活躍，之前平面媒體曾經報導他插旗風電業務，在頂新集團爆出假油案時，還曾被《新新聞》報導，指魏家當時請潤泰集團總裁尹衍樑出手相救和他有關；2023年民眾黨總統候選人柯文哲自爆，有人開口給2億美元要他當副手的人，也傳出就是余金寶，但遭余否認，強調並沒談到錢。

【看原文連結】