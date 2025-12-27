劉泰英爆收3億美傭金被黑吃黑 陳水扁今秀「Line」截圖自清

對於《台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史》新書指，當年中華開發的經營權之爭，某財團給號稱「台灣之子」的總統3億美金當傭金。前總統陳水扁發聲澄清。 圖：陳水扁/提供

[Newtalk新聞] 在《台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史》新書中，指當年某財團拿出3億美元給「台灣之子（指前總統陳水扁）」，但被「Y」從中攔胡 。對此，陳水扁今（27日）直接公開與「Y」，也就是知名貿易公司董事長余金寶的對話截圖。

劉泰英在該本新書中的回憶錄提到，「某財團拿出3億美金的傭金，錢是從日本轉來的，當初『台灣之子』請我幫忙，因為那時他犯法，存在瑞士銀行的錢都被沒收了，他怕他的房子也會被沒收，他一緊張就把這些錢過戶給我一位Y姓老部下，存在日本，他的房子也過戶給Y。檢調單位只查到他在瑞士的財產，日本財產因為他登記在Y名下，所以沒查到。」

內容還提到，過了20年後，法律追溯期已過，「台灣之子」就找「Y」要那3億美金，但「Y」死也不承認，所謂害人者自己也被害了。

對於該說法，陳水扁公開今天早上與余金寶透過通訊軟體聯繫的對話截圖，陳水扁詢問：「有關劉泰英董事長所提美金3億元，是財團從日本轉來的傭金要給阿扁總統，阿扁存放在日本，並登記在余金寶董事長名下，阿扁曾開口向余董事長要拿回該3億美元，但阿寶死不承認云云。到底有沒有這回事？」 余金寶則回覆：「完全沒這回事」。

