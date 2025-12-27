劉泰英爆收3億美金？陳水扁公開「LINE對話」還原內幕

政治中心／綜合報導

有「國民黨大掌櫃」之稱的前國民黨黨管會主委劉泰英，在即將出版的《劉泰英博士的口述歷史：台灣經濟奇蹟的幕後推手》傳記爆出，當年某財團拿出3億美元（約台幣100億）給號稱「台灣之子」的總統當傭金，以讓出原本官方掌控的某金融機構經營權，沒想到被他的部下「Y」從中攔胡並黑吃黑，也拿不回這筆錢。對此，被影射的前總統陳水扁近期公開「Y」身分，正是台港貿易公司董事長余金寶，陳水扁也附上2人私下對話截圖反擊傳言。

據《自由時報》報導，劉泰英在回憶錄提到，「台灣之子」曾跟他要某金融機構，被拒絕後設法讓他被抓去坐牢；後來該機構廉價賣給某財團後，對方給出3億美金佣金，「因為那時他犯法，存在瑞士銀行的錢都被沒收了，他怕他的房子也會被沒收，他一緊張就把這些錢過戶給我一位Y姓老部下，存在日本，他的房子也過戶給Y。檢調單位只查到他在瑞士的財產，日本財產因為他登記在Y名下，所以沒查到」。

劉泰英爆收3億美金遭A走！陳水扁公開「LINE對話截圖」6字還原內幕

劉泰英（左）疑影射陳水扁（右）曾收取3億美金。（圖／翻攝「陳水扁新勇哥物語 」臉書）

內容還提到，20年後因法律上的追溯期已過，「台灣之子」找Y要回3億美金，但「Y」死也不承認，「他們那時沒簽字，因為一簽字就犯法了。最後他的錢沒有拿回來，卻害我坐牢好幾年。」對於劉泰英指控，陳水扁公開「Y」的身分正是余金寶，並發出2人今（27日）早上9時許的LINE對話截圖，陳水扁以此事向對方求證，余金寶馬上否認「完全沒這回事！」

陳水扁發出對話截圖。（圖／翻攝「chenshuibian88」Threads）

另外，陳水扁昨（26日）就發聲明反擊，對於劉泰英口述關於他的歷史「連聽都沒聽過」，強調沒收受任何從日本轉來的「3億美元」佣金、把錢存在Y的名下再事後拿回，更別說是找劉泰英幫忙。至於當年陳水扁被特偵組指控，在「紅火炒股案」趁機索取3億元，後來案件證明並無其事而判無罪，真正拿走這筆錢的是一位陳姓董事長，與他無關。













原文出處：劉泰英爆收3億美金遭A走？陳水扁公開「LINE對話截圖」6字還原內幕

