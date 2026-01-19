劉泰英稱回憶錄內容侵權 邱彰怒告惡意毀約護名譽





由律師邱彰所著《台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史》，日前已由好優文化出版，但才在實體書店上架甫1週，劉泰英就對邱彰與出版社寄出存證信函，表示此書內容文字未依他意思修改，若逕自出版屬侵權，將採取法律途徑。對此，邱彰今天（19日）也發聲明回應，強調此書是在劉泰英親自參與、逐項檢視、修改並表示同意的情況下完成，劉泰英此舉已對她及出版社造成重大名譽與經濟損害，將依法對劉提告。

邱彰在聲明中強調，此書是在劉泰英親自參與、逐項檢視、修改並表示同意的情況下完成，當時劉也親口明確授權由她全權負責該書出版事宜。邱彰認為，自己是該書作者，依法享有《憲法》所保障的言論自由與著作權，無須依劉泰英事後要求任意刪改內容。

她進一步指出，劉泰英的存證信函內容，已對她及出版社造成重大名譽與經濟損害，所以她也以存證信函正式通知劉，自己將保留法律追訴權，並將依法對劉提起惡意毁約及相關民、刑事責任；除實際損害賠償外，也將依法向劉泰英請求相當的懲罰性賠償，以維護她及出版社的合法權益。

根據邱彰發出的存證信函，指出劉泰英曾稱「邱彰承諾會修改本書」，但邱彰駁斥此說法是無中生有，且若真的修改，反而是侵害自己身為作者享有的言論自由及著作權。且劉到了排版階段，才臨時要求不得揭露前總統陳水扁及余金寶等相關內容，雖然出版社編輯人員即刻配合，但劉泰英長子劉昭毅自行私下將未修改版本提供給媒體，並非是邱彰及出版社對外揭露。





邱彰強調，劉泰英在2025年12月16日下午，在好優出版社郭岱軒副總編輯、張傳杰編輯與她本人在場的情況下，親口明確表示授權由邱彰全權負責本書的出版事宜，且當時劉泰英的大兒子、二兒子及牌友也都在場聽聞。

最後邱彰表示，自己將依法對劉泰英提起惡意毁約及相關民、刑事責任追究。除實際損害賠償外，也將依法向劉請求相當的懲罰性賠償，以維護她及出版社的合法權益。（責任編輯：王晨芝）

