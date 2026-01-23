劉泰英稱回憶錄未獲授權 限7天全面回收

前國民黨投管會主委、曾被譽為「國民黨大掌櫃」的劉泰英，於今（23）日針對近日市面上出版的《台灣經濟奇蹟的幕後推手：劉泰英博士的口述歷史》一書，發布了措辭強烈的緊急聲明。劉泰英指控該書撰寫人律師邱彰及出版商好優文化，在未取得他本人書面同意的情況下逕行出版，已嚴重侵犯其權益。他除要求立即停止該書的所有行銷活動外，更設下「七日大限」，要求出版社將已流入市面的書籍全數下架回收，否則將採取法律行動捍衛權益。

未經審閱同意逕自出版 引爆侵權爭議

這場出版風波的焦點，在於這本由律師邱彰執筆、好優文化出版的新書。該書主打「劉泰英博士口述歷史」，內容理應經過傳主本人的嚴格審閱與授權，然而，書籍甫在實體書店上架一週，即爆發重大爭議，劉泰英在聲明中嚴正指出，該書內容文字並未依照他的意思進行修改，且最關鍵的是，對方始終未取得他本人的「書面同意書」。

劉泰英強調，在法律與合約精神下，未經授權，任何一方均不得進行任何形式的出版、發行、轉載或數位化傳播。據了解，劉泰英日前已先行寄出存證信函警告邱彰與出版社，主張若在未獲同意下出版即屬侵權。

如今書籍已經上市，劉泰英在最新聲明中不僅要求對方立即停止所有排版、印刷、宣傳及行銷活動，更發出最後通牒：「若書籍已進入銷售通路，必須在收到聲明後的7個工作日內全數下架並回收。」展現了對此書內容與出版程序的高度不滿。

護子心切駁斥「代簽」 怒批邱彰捏造事實

除了書籍本身的版權與內容爭議，雙方更衍生出針對個人的名譽攻防戰，戰火延燒至劉泰英的家屬。劉泰英在聲明中透露，他先前曾親筆簽名寄發存證信函，通知邱彰及好優文化不得在未獲書面同意前出書；不料，邱彰隨後卻在臉書（Facebook）公開發文，指稱該信函上的簽名並非劉泰英本人親簽，而是其子劉昭毅所「偽造」。

此一指控觸怒了劉泰英。他在聲明中罕見地以強硬語氣護航兒子，強調該存證信函確為他本人親自簽署，邱彰指稱「劉昭毅偽造簽名」的說法「顯屬捏造事實」，已嚴重侵害他本人及兒子劉昭毅的名譽。

為了捍衛清白，劉泰英在聲明中明確要求邱彰負起責任，必須在收到聲明書後的「3日內」，主動撤下該篇指控偽造簽名的臉書文章。這場由回憶錄引發的風波，從商業糾紛演變成涉及偽造文書指控的人格保衛戰，雙方關係已降至冰點，劉泰英方面已表明立場，若對方置之不理，將不排除循法律途徑解決，要求邱彰與出版社為其侵權及妨害名譽的行為負責。