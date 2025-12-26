劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

首次上稿 12-25 18:05更新時間 12-26 12:39(更新內文)

〔記者歐祥義／台北報導〕由旅美律師邱彰執筆的「劉泰英口述歷史」內容驚爆，劉泰英指當年某財團拿出3億美元，讓「台灣之子」把原本官方掌控的某家金融機構經營權拱手讓出。

劉泰英口述歷史將於近期出版。

劉泰英在書中回憶指出，台灣之子接掌政權後，跟他要某金融機構被拒絕，「他就設法抓我毛病，讓我被抓去坐牢，後來廉價賣給某財團。某財團拿出3億美金(約台幣100億)的佣金，而錢是從日本轉來的。當初「台灣之子」請我幫忙，因為那時他犯法，存在瑞士銀行的錢都被沒收了，他怕他的房子也會被沒收，他一緊張就把這些錢過戶給我一位余姓老部下，存在日本，他的房子也過戶給余。

廣告 廣告

後來過了二十年，法律上的追溯期已過，他就找余要那3億，但余死也不承認，所謂害人者自己也被害了。「台灣之子」也沒有不好意思，還是常常來要我幫忙，我就把余找來。余不承認有拿這筆錢。他們那時沒簽字，因為一簽字就犯法了。最後他的錢沒有拿回來，卻害我坐牢好幾年。」

劉泰英去這家金融機構的時間是1992年6月，「在我去以前，一年賺6億，我去了以後一年賺100多億，黨營事業也是一樣，我去以前一年賺20億，我去了以後也是賺100多億，後來我離開了，他們又只賺20億了。」

「某財團以3億美金買了，之後沒有能力、沒有興趣做創業投資，就改成商業銀行，只是臺灣的商業銀行已經過多了，台灣不缺商業資金，只缺創業資金。這樣一來，那些追隨我們的一千多家小型的創業公司也就都倒閉了，臺灣自此就沒有新的創業投資基金了。」劉泰英在書中指出。

「某財團在拿到之後，就把它變成房地產公司，我在這家金融機構的時候，股價是100多元一股，某財團拿去之後變成10幾元。

劉泰英指出，這中間有三億美元的佣金流向不明，據說被我的一位老部下騙走了，這中間牽涉的高官害得我那麼慘，還好意思來拜託我，去找他談判。那時犯了多項貪污洗錢罪的高官，知道他的不法所得會被充公，所以就趕快把那三億美金變成三百億日幣，藏在我日本一位老部下的名下，檢調單位只查到他在瑞士的財產，日本財產因為他登記在這部下的名下，所以沒查到。

「現在法律追溯期的二十年過了，所以這高官要討回那筆登記在這部下名下的錢，但他不承認。那件事發生在二十多年前，他長袖善舞，對外說是我的親信，其實我那時根本就不認識他，他是我的部下沒錯，但只是個小嘍囉，這位高官就這樣被騙了。」

劉泰英說，而這高官當時會如此急迫，據傳是因為他在海外成立了許多間公司，把利益輸送給自己及家人，到這一年已經花了三億，他想把這些錢賺回來，所以他才向某財團要三億美金，真是天理何在。

【看原文連結】

更多自由時報報導

劉泰英：小沈就是貪 柯文哲也被他拖垮

21歲當加油站員工爽中8.8億樂透秒辭 他現身親吐1遺憾

韓入境卡將我標註「中國台灣」不改！傳北京擬鬆綁1禁令獎勵李在明

500有找！UNIQLO這款高領T恤 行家評「史上最保暖內搭衣」

