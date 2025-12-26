劉泰英：小沈就是貪 柯文哲也被他拖垮

〔記者歐祥義／台北報導〕劉泰英在口述歷史中提到目前身陷官司的威京小沈，他回憶在1997年亞洲金融風暴時，「「威京小沈」我也救了好幾次，後來沒有人救他，他就垮了，而且是垮的一塌糊塗，前台北市長柯文哲也被他拖垮了。」

劉泰英說，小沈雖然獲得保釋，只是借錢給他的人都倒霉了，他跟民間也借了很多錢。他的敗筆之一是他在信義區最繁華的地方弄了一棟大樓，說一坪要賣八百萬。我跟他說這種房子根本賣不出去，他就是這樣亂搞，他用他的子公司去買，那些子公司的上市公司名義是違規的，所以他現在官司累累。

「他想利用京華城百貨來扳回，他把那兒的建蔽率搞的很高，建蔽率越高，建築成本就越大，結果是銀行不借錢給他了，京華城也被拿走，雖然好像是賣給關係企業，卻被質疑「左手賣右手」。」

「他一向就這樣。我跟他講，「你做事不要這樣貪啦！」他原來是無名小卒，一塊錢要做十塊錢的生意，我救了他三次，我跟他說我現在下崗了，沒人救你了，你以後要靠自己，保守一點，不要野心那麼大，結果他還是不聽。」

新聞報導稱他靠市議員應曉薇幫忙提高容積率，應曉薇現在也被關在裡面了。這個案子，柯文哲不是冤，他是貪。

所以說佛教要絕貪、嗔、痴、慢、疑，他就是「貪」。

沈慶京過去貪，結果很順利，因為過去有鮑朝橒(註：已故中興紡織董事長)的賞識，幫他搞配額，讓他幫著賣配額，賺了很多佣金，那時若想賣紡織品給美國，沒有配額不能賣，他就是這樣起來的。

劉泰英說，小沈後來的京華城百貨公司也沒有做得很好，他向銀行借很多錢，以他的財力來說，是過分膨脹的。京華城也沒有賺錢，我去了一次，第二次就不想去了。因為裡面的路線很怪異。

那到底是小沈把柯文哲拖下去的？還是柯文哲把小沈拖下去的？劉泰英認為，居中人就是應曉薇？原來應曉薇是柯文哲輔佐她選舉市議員，那時國民黨提名她，是我幫忙的。

