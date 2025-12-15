劉涵竹遭騷擾長達4年 怒揭「鐵證」：尋求法律協助

前主播劉涵遭網友惡意騷擾長達4年。（圖／翻攝自劉涵竹IG）





前主播劉涵竹8月才控訴收到男性生殖器照片，沒想到近日她又透露長期遭一名網友騷擾，對方從私訊到直接在公開貼文下惡意誹謗，讓她決定不要再忍耐，曝光這名騷擾者的瘋狂行為，並尋求法律協助。

劉涵竹遭到網友騷擾。（圖／翻攝自劉涵竹IG）

劉涵竹在限時動態上傳多張對話截圖，該名網友先是私訊騷擾、辱罵，沒想到封鎖後，對方又換了另一個帳號，就這樣持續4年，即使劉涵竹向對方表示要報警，對方依舊無動於衷，甚至變本加厲。

網友變本加厲到劉涵竹貼文下留言。（圖／翻攝自劉涵竹IG）

劉涵竹指出，該名網友近期開始在她的貼文底下留言，稱她盜帳號不承認，還辱罵「有夠不要臉」、「好恐怖」、「下地獄去」等，讓她決定不再隱忍，並尋求外界協助，「請不要勸公眾人物看到傷人的話、收到噁照就封鎖，這種消極的作法，只會讓他們以為這樣做沒關係。」

劉涵竹不忍發聲。（圖／翻攝自劉涵竹IG）

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110



