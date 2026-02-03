劉湘國觀點：分析川普關稅戰手法 就是《孫子兵法》的最高境界

美國總統川普第二任期展開的關稅戰，虛實交錯，逼出各國吐回部分對美利益。美聯社



美國總統川普在第2任期大打關稅戰，台美直到日前才有明確進展，財經專家、前第一金證券副總劉湘國以《孫子兵法》妙喻川普手段，即是「以道馭術」，靠著威脅與談判等多變的手段，達到「讓美國再次偉大」的目的。

劉湘國30日在Youtube頻道「財經蘭若寺」節目「安迪觀點」解析台美關稅談判、格陵蘭爭議，並中歸納出川普手段與《孫子兵法》的關聯。

劉湘國指出，《孫子兵法》始計提到5事，道、天、地、將、法，排在第一位的「道」類似現代西方用語的「戰略」，排在最後一位的「法」則類似現代西方用語的「戰術」，在兵法的最高境界中，道與術缺一不可，有道無術、力不從心；有術無道、止於小成。

他分析，川普在對各國談判中，就是「以道馭術」，由他定調戰略、制定遊戲規則，有了指引後，再輔以靈活多變的戰術，包括以美國貿易逆差為理由、以美國消費實力為憑藉、以軍事實力為壓迫、以關稅與政治外交的手段等，而那些看似無腦的威脅與狂言，都只是正奇與虛實的應用，川普透過各種的「術」，最後達到「不戰而區人之兵」的結果，即掠奪各國的經濟實力，以補足美國當前不斷衰落的國力。

劉湘國表示，在這樣的情況下，實力強大的國家或許還有更改遊戲規則的空間，但台灣並不是強國，只能付出優勢籌碼後，力爭生存空間。

他認為，關於台美關稅談判結果，並非從贏或輸來看，而是要看對整體局勢的影響。台灣擁有台積電，好比戰國時代擁有和氏壁的趙國，拿台積電換取「關稅不疊加、包含傳統產業的最優惠稅率」，保住了傳統產業與老百姓的生存空間，以及美方繼續對台幣弱勢匯率視而不見，在當前時勢與趨勢中，算是相對最優解，「沒有對錯，只有選擇」。

