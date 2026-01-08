劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會 明開放早鳥優惠

記者劉昕翊／綜合報導

備受國際矚目的鋼琴家劉珒（Kate Liu）將於4月28日，在國家音樂廳帶來全新一場《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》，不僅象徵時隔2年重返臺灣的成長與蛻變，更將以更為深刻的音樂視野，詮釋浪漫樂派的經典鉅作。早鳥限時優惠於明（9）日中午12時開放搶先購，購票最低可享85折。

鋼琴家劉珒於2015年國際蕭邦鋼琴大賽，以充滿詩意與色彩的音樂語彙驚豔評審與樂壇，榮獲第3名；賽事期間更同時獲頒馬祖卡獎，以及在波蘭國家廣播電台舉行的聽眾票選活動中，憑藉充滿波蘭精神的演出，獲得最受歡迎獎。今年載譽重返臺灣舉辦鋼琴獨奏會，將浪漫鋼琴詮釋全面升級。

此次演出曲目以「動靜之間」為核心概念，蕭邦的《四首馬厝卡舞曲（作品30）》展現其對節奏彈性與民族語感的高度掌握；《降B小調第二號鋼琴奏鳴曲（作品35）》則充滿緊張對比與深層情感。下半場由舒曼《C大調阿拉貝斯克（作品18）》與布拉姆斯《C大調第一號鋼琴奏鳴曲（作品1）》構築豐沛張力，展現劉珒在詩意氣質與結構控制之間的成熟平衡，這不僅是曲目的升級，更是其在音樂歷程上的全新展開。

聯合數位文創表示，自首次演出以來，劉珒的鋼琴獨奏會屢創熱烈口碑；4月28日重返臺灣登上國家音樂廳舞臺，將讓樂迷見證其從國際舞臺淬鍊而來的深度與力量。早鳥優惠將於明（9）日中午12時在udn售票網（https://reurl.cc/GGOKYA）獨家開賣，限時優惠最低85折。

備受國際矚目的鋼琴家劉珒（Kate Liu）將於4月28日，在國家音樂廳帶來全新一場《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》。（聯合數位文創提供）