劉瑞琪劇中「進行性別重置手術」 伴侶曹蘭3分鐘告白哭瘋

温昇豪監製並主演的醫療情感影集《整形過後》，最新集數出後情緒張力全面拉滿，以「告別、守護與直面死亡」為核心，三條情感主線同步推進，讓劇情層層堆疊、餘韻強烈。他飾演整外名醫江浩宇，首度揭露深藏多年的脆弱面，8年前一場無法挽回的車禍成為他心中無法抹去的傷痕，最新劇情更埋下他罹患腦瘤的伏筆，生命是否就此走到盡頭，成為後續發展的關鍵懸念。

温昇豪。（圖／六魚文創）

張榕容飾演的楊雅頌，重返前未婚夫俊豪（陳邦鋆 飾）車禍身亡的現場，塵封多年的創傷瞬間潰堤。她在街頭失控落淚，低聲對逝去的愛人說出「我好愛他」，江浩宇含淚回應，「我也是」，短短對話卻承載無法挽回的遺憾與深情，也讓兩人過往錯過的感情線更加沉重。張榕容分享，雅頌的矛盾來自不同人生階段的選擇，「年輕時喜歡的是浩宇，長大後選擇的是俊豪，真正陪你生活的人，才是最貼近生命的存在。」

張榕容。（圖／六魚文創）

另一條情緒張力極高的支線，來自曹蘭飾演的淑華。她的伴侶劉瑞琪即將進行性別重置手術，淑華長達3分半的告白，道盡恐懼、掙扎與最終選擇的守護。她將害怕藏在心底，只希望對方能平安完成生命中最重要的決定，也溫柔安撫安心亞飾演的女兒蘇菲，畫面克制卻極具力量。

導演林立書盛讚曹蘭的表現超乎預期，直言她完全跳脫過往主持人形象，將角色的深情與脆弱演得真切動人。曹蘭則坦言自己沒有刻意設計表演，只是單純成為「淑華」，並認為面對至親的人生選擇，尊重與陪伴本身就是最深的愛。