劉瑞琪平胸手術太真 見道具嚇壞

影集《整形過後》多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣、阿喜洗好友大體崩潰以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。

劉瑞琪透露在《整形過後》付出極大身心代價，因為導演林立書希望她飾演的「永馨」呈現更纖瘦的狀態，她在短短1個月內減了4公斤，「不吃甜食、不碰澱粉，沒有餓，但會瘋狂想吃白飯，想到懷疑人生，因為我真的太愛白米飯了！」

戲中永馨動完平胸手術後，必須穿著壓胸緊身背心，劉瑞琪笑說：「本來胸部就不大，又瘦了4公斤，穿原本準備的背心整個很空虛，只好請服裝換更小的尺寸才有壓力感。」她更直言：「意外發現其實沒有胸部滿好的，不用穿不舒服的女性內衣。」日前她在社群分享帥氣西裝照，觸及人數比以往她發文多10倍，帥炸網友，更都以為她真的去做平胸手術了！

拍攝進手術房的當天，更出現讓她至今難忘的一幕，化妝間桌上就擺著兩片「被切除的胸部」道具，「我一走進去真的嚇一跳，好真喔！我的胸部被切除、擺在桌上，那一瞬間真的嚇死我，但同時又覺得非常有趣。」