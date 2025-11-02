劉瑞琪挑戰與曹蘭女女戀 直呼完美

温昇豪監製並主演的台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，2日公布金曲歌后艾怡良、金鐘視后劉瑞琪、金馬女配王渝萱等三金陣容也參與演出。從影40年的劉瑞琪首度挑戰女女戀，與曹蘭首次搭檔就有絕佳默契，讓她直呼是「出乎意料的完美組合」、「好像上輩子就在一起過了」，「還好戲已經殺青，不然我可能會愛上她，阿彌陀佛！」

對於第一次詮釋女同志，劉瑞琪認為：「男人、女人，是人類自己定義的，世上沒有絕對的人、事、物，只有人自己說了算！」她想透過角色傳達更寬容的愛與情感表達方式：「無論是什麼戀，都不一定要外顯或制式化，它可以是唯美、唯一的感覺。」

艾怡良飾演的「最美媽媽桑」Hana與郭子乾飾演的診所股東劇中有曖昧又現實的金錢關係，她為揣摩角色，特地觀察不同類型電視電影中女性姿態與情緒變化。這也是郭子乾暌違4年，繼《茶金》後再度與温昇豪合作，郭子乾表示，這回看到他同時擔綱監製與演員，更加感到佩服，「不僅要顧品質、還要兼顧演出，兩邊都要拿捏得很好，我覺得他做得非常出色。」

王渝萱劇中化身流行天后「李霏」，舞台上光彩奪目，私下卻活在父親的控制與壓力之中。湯志偉飾演她的父親兼經紀人，表面上是掌控藝人事業的金牌經紀，實則是讓女兒窒息的「毒父」，兩人關係緊繃，情緒張力十足。