劉瑞琪曹蘭「整形過後」譜忘年戀 演繹愛的形式

（中央社記者洪素津台北13日電）戲劇「整形過後」集結不少女性演員，展現滿滿的女力，其中劉瑞琪與曹蘭譜出忘年女女戀，溫柔演繹「愛的另一種形式」，拼貼現代女性在愛情、身體與自我之間的多重樣貌。

整形外科醫療影集「整形過後」找來安心亞、張榕容、艾怡良、潘儀君、林育品（阿喜）、李曼唯（Emma）、王渝萱等女性演員輪番登場，啦啦隊女神壯壯和藝人成語蕎驚喜客串。

成語蕎透過新聞稿分享對「容貌焦慮」的看法，她坦言，身為公眾人物確實不容易，「後來我發現，不要一直用放大鏡檢視自己，也不要拿自己跟別人比較。」

廣告 廣告

成語蕎認為，持續運動、自律生活才是最穩定的底氣，「人會隨著年紀成長而改變，臉蛋、體力、身材也一樣，靠保養、靠醫美其實都很正常，最重要的是活得從容、自在，真心擁抱每一個階段的自己。」

劉瑞琪與曹蘭在劇中譜出忘年女女戀，溫柔演繹「愛的另一種形式」，在劉瑞琪選擇忠於自我、勇敢成為自己的過程中，曹蘭給予的無形支持，成為全劇最動人的力量之一。主演温昇豪認為，正是這些女性角色的存在，讓他的角色一步步成長，成為更懂得「為人著想」的醫師與男人。

「整形過後」13日晚間9時在公視頻道首播，連播2集；晚間11時在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。（編輯：張雅淨）1141213