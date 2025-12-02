劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見

藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。

辛龍2020年痛失妻子劉真。（圖／翻攝自臉書）

「國標女王」劉真於2020年進行主動脈狹窄置換瓣膜手術，和死神搏鬥45天後不敵病魔離世，享年44歲，老公辛龍大受打擊，演藝工作全數停擺。

辛龍最近重啟工作，並表示這五年時間，大多數時間都在寫歌，對於外界傳出他已於國外結婚一事，他哭笑不得，「我沒出門，護照也沒到，跟誰結婚？」直言自己很專情，不想再婚，也不想再談戀愛，只想把愛全部給女兒。

辛龍正式復出（圖／翻攝自辛龍臉書）

而就在2日，辛龍終於現身，發出手比YA的照片，和大家打招呼「好久不見嘍～！」並表示準備開始演出、尾牙活動，「朋友們我們現場見面喔！」網友們也都紛紛送上鼓勵和祝福。

