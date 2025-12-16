劉真逝世5年辛龍首唱！「粗獷皮衣帥照曝光」萬人打氣

辛龍日前復出首唱尾牙活動。讀者提供／資料照

辛龍與愛妻劉真感情深厚，2020年劉真因病逝世令他深受打擊，自此淡出演藝圈，經過長達5年的療傷沉澱期。今年11月，辛龍驚喜宣布重返舞台，並推出新歌〈春暖花開〉與〈一夫當關〉，向歌迷宣告回歸歌壇的決心。辛龍15日也社群平台分享心情，「相隔五年，再戴起耳機，我的內心感恩著、感謝著」。

辛龍在社群曬出一張舞台側拍照，只見他佩戴專業演唱監聽耳機、頭戴鴨舌帽、身穿皮衣，帥氣有型的形象展現出回歸舞台的自信氣場。這張照片一曝光，短時間已吸引破萬粉絲按讚，並且留言熱烈支持。

廣告 廣告

辛龍在社群分享穿皮衣的照片，帥氣模樣令網友狂讚。翻攝辛龍臉書

不少歌迷祝福辛龍「期待不久的將來，屬於辛龍的演唱會，朝著台北小巨蛋前行吧」、「等了你五年，終於等到這一天」。辛龍也感性表示，這5年的沉澱期間，他時常回想與劉真的點滴，也在音樂創作中找到自我療癒的力量。此次回歸，他希望透過新歌與演出，將正能量與感謝之情傳達給所有支持他的歌迷，一同感受音樂的魅力。



回到原文

更多鏡報報導

魏如萱疑似「小帳被扒出」 護愛小21歲母子戀：我40幾歲腦袋清楚

沈玉琳「爆罹患血癌5個月」復工進度曝光！黃鐙輝鬆口好友訊息內容

吳孟達「遺言」成關鍵！陳曉東22年後再合體 一句話奪下影帝殊榮