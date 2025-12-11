劉真逝世5年！胡瓜驚爆辛龍「已讀不回」驚人內幕

〔記者陽昕翰／台北報導〕國標舞女王劉真逝世5年，辛龍慟失愛妻沉寂多時，近來終於回歸歌壇推出新歌。綜藝天王胡瓜昨天出席「鑽石舞台之夜」演唱會活動，坦言常被「已讀不回」，鬆口吐露兩人近來的互動。

胡瓜表示，其實他這些年都有透過訊息關心辛龍，可惜並沒有得到太多的回應，因此沒辦法深聊。至於明年的北流演唱會是否會邀請辛龍，胡瓜坦然回應：「他想要會自己來，他會決定。」看來仍不知道辛龍的意願。

辛龍上月推出《春暖花開》、《一夫當關》等歌曲，即將復出商演活動，前陣子主動傳了自己的MV跟胡瓜分享，而綜藝天王看了也回應，祝福對方「唱片大賣」。

辛龍這幾年低調隱居，重心多放在照顧女兒，他的經紀人之前受訪透露，未來會持續推出音樂作品。

