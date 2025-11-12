劉真逝世5年...辛龍宣布復出 前老闆吳宗憲曝與他私下互動

藝人辛龍2020年痛失愛妻劉真後淡出幕前，10日在電台節目《夜光家族》宣布重返歌壇，並發表新歌〈春暖花開〉及〈一夫當關〉。對此，辛龍的前經紀公司老闆吳宗憲12日至中天節目《綜藝OK啦》擔任來賓，透露跟辛龍「昨天才聯絡」，樂見對方帶來全新的音樂作品重新出發。

吳宗憲12日擔任《綜藝OK啦》來賓。（圖／記者郭竹倩 攝）

吳宗憲表示與辛龍都有保持聯繫，也常常傳訊息鼓勵對方振作，「該說的話這幾年都說很多了，他要自己走出來，我們也不再逼迫他，讓他自己想通。」羅志祥則以主持人身分，歡迎辛龍上節目宣傳新歌。

辛龍與劉真過去相當恩愛。（圖／翻攝自劉真臉書）

吳宗憲（中）12日現身《綜藝OK啦》，與主持人何美（左）、羅志祥（右）接受訪問。（圖／中天綜合台提供）

另外，辛龍10日在《夜光家族》澄清外界這些年來對他的不實傳聞，「什麼在國外結婚、婚內不忠的，都不是事實。」對於大家希望他「走出喪妻之痛」，辛龍稱「大家都要我走出來，可是我沒有走進去過，要走去便利商店嗎？」透露自己以平常心面對失去，目前不會再談戀愛也不想結婚，只希望盡到照顧女兒平安長大的責任，「這樣我就幸福了」。

