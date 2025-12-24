劉真離世後驚傳「家變」？辛龍遭爆拒告知塔位 岳父母含淚尋女

辛龍傳出與劉真家人鬧翻。翻攝KPMG in Taiwan臉書

劉真2020年因病驟逝，留下老公辛龍獨自面對人生巨變，他此後幾乎從公眾視野中消失，長時間未能走出喪妻之痛。直到今年底，辛龍才低調宣告復出，接連現身尾牙與商演活動，再度站上舞台。然而，就在他重返演藝圈之際，近日遭爆指他與劉真父母關係早已生變，甚至傳出未讓岳父母知悉劉真塔位地點的內幕。

劉母悲慟尋覓愛女塔位

關於劉真的骨灰安置一事，外界曾多有傳聞，確實聽說辛龍並未主動告知劉真父母相關細節，也未安排他們前往探望。據《鏡週刊》報導，一名親友透露，劉媽媽事後為了尋找女兒，多方打聽消息，親自前往相關園區向管理人員詢問，但因園區簽有保密協定，對方僅能提供大致方向，無法明確說明。

廣告 廣告

在有限的線索下，劉媽媽循著指引逐一尋找，沒想到終於找到劉真的安置之處。之後，她在女兒塔位旁另行購買一個位置，希望未來能陪伴左右，過程讓人唏噓不已。

劉真曾分享和媽媽一同逛街的溫馨畫面。翻攝劉真IG

暌違5年復出獲各界祝福

事實上，劉真離世後，辛龍幾乎全面淡出演藝圈，將生活重心轉向家庭，演藝工作全面暫停。直到近期，他才在社群平台發文寫下：「相隔5年，再戴起耳機，我的內心感恩著、感謝著。」短短一句話，被外界解讀為正式宣告復出。貼文曝光後，湧入大量粉絲與圈內好友的關心與祝福，辛龍也幾乎逐一親自回覆，向支持他的每一份心意致謝。

近來受訪時，辛龍坦言，這些年並非刻意要求自己「走出來」，而是學會與思念共處。他也希望在陪伴家人成長的同時，重新站回屬於自己的舞台。生活方面，辛龍多年來維持規律運動習慣，常慢跑、爬山，每週至少運動四天，並將大部分心力投入在家庭陪伴與音樂創作上，為人生的下一個階段慢慢鋪路。

辛龍本月12日出席尾牙宴公開獻唱。讀者提供



回到原文

更多鏡報報導

辛龍復出掀翻臉劉真爸媽內幕！遭爆要求簽合約 拒讓岳父母再見家人

劉真離世留下188億遺產？辛龍怒斥無中生有 再爆翻臉岳父母

舞台意外嚇壞全網！阿信返台獲天后「親燉豬腳麵線」壓驚暖哭歌迷