劉真離世留下188億遺產？辛龍怒斥無中生有 再爆翻臉岳父母

辛龍與劉真愛得高調，曾公開分享過孕婦寫真。雙向提供／資料照

辛龍痛失愛妻劉真5年，近日隨著他回歸歌壇，過去圍繞在劉真離世後的各種傳聞再被外界提起。據《鏡週刊》報導，劉媽媽曾透過通靈者詢問女兒是否仍有心願，得到的回應是「鞋子」。劉媽媽回憶，當時僅替女兒準備了一雙普通的平底鞋，心中始終放不下，之後便陸續燒了許多鞋子，盼為女兒補齊所需。

劉真離世後各種流言甚囂塵上

另一方面，圈內也盛傳辛龍在劉真離世後變得格外低調神祕，幾乎與演藝圈斷了聯繫。據悉，曾有網友在社群平台分享，自己買到劉真的舞衣，每件價格約2至3萬元不等，消息一出，引發外界對劉真遺物是否在私下流通的熱議，也一度成為網路話題。

隨著辛龍近來準備復出，各式誇張流言再度甚囂塵上，包括婚內出軌、國外再婚等傳聞，讓他忍無可忍出面反擊。辛龍直言：「我根本沒出門，留言卻很多，還有人說我出國結婚，實在太誇張了，我的護照放在那裡都沒動，是要跟誰結婚？」外界也曾指控他在劉真病榻期間未陪伴在側，對此他態度堅定回應：「沒有做的事情，就是沒有做。」

辛龍（後左）2017年時曾帶劉真（前左）與張小燕、邰智源、阿Ken等人聚餐。翻攝《鏡週刊》

近日再爆出他翻臉岳父母

網路上甚至流傳多則明顯缺乏可信度的文章，內容包括「辛龍整理劉真遺物發現188億元存款」、「劉真父母與弟弟為爭產上門要錢，雙方大打出手」、「家人計畫讓孩子給林心如領養」，甚至扯上車禍、癌症等情節。對於這類說法，辛龍曾嚴正否認，直指這些內容是不良人士為博取點閱率而捏造，並呼籲外界與媒體給他與家人一點空間，不要再無中生有。

不過，近日又再傳出辛龍與劉真父母的關係，在劉真過世後急轉直下，辛龍不僅全家搬離台北，甚至未再讓劉真的父母與外孫維持聯繫，導致難以延續家人情誼。相關傳聞仍待當事人回應。

辛龍痛失劉真至今已5年。翻攝劉真臉書



