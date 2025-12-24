劉真驟逝留188億遺產？辛龍駁斥與岳家爭產爆肢體衝突

辛龍傳出為了劉真留下的188億遺產，與岳家大打出手。（圖／羅永銘攝）

歌手辛龍近日重返舞台演出，似乎走出喪妻之痛，不過他被爆要求劉真父母簽下契約書，希望日後不再往來，還隱瞞劉真塔位確切位置，雙方關係降至冰點，如今又傳出為了劉真驟逝留下188億遺產，與岳家爆發衝突，辛龍如今針對此事作出回應。

根據《鏡週刊》報導，劉真在過世之後，辛龍便斷了跟演藝圈的聯繫，呈現神隱狀態，不過卻逐漸傳出流言蜚語，包括婚內出軌、國外結婚等傳聞，對此，他強調自己是相當愛惜羽毛的人，絕對不會允許這種事發生在自己身上，另外，還有傳言指出劉真住院治療時，並未在旁陪伴，他駁斥全是不實傳聞。

劉真傳留下188億遺產。(圖／粘耿豪攝)

如今更爆出辛龍整理劉真遺物時，發現她留下188億存款，岳家得知此事後，小舅子便直接來家中要錢，辛龍不僅堅稱是自己和家人所有，還跟對方大打出手，嚇壞當時目睹爭執過程的家人，甚至瘋傳家人要給「林心如扶養」一說，對於這些繪聲繪影的傳聞，辛龍除了否認之外，更強調都是有心人士為了騙取點閱率所做的行徑，希望不要再無中生有。

辛龍上個月現身廣播節目，首次談及劉真逝世後的變化，他表示曾想把心臟給劉真，可惜最後卻是面臨到最不想看到的結局，近幾年重心都在照顧家人及做音樂，如今不會想再談戀愛或二婚，只想要扮演好在家中的角色，好好陪伴家人成長就好。

