劉福助怒斥白冰冰！節目突揭多年往事 激動崩喊：記恨到現在
四季線上／陳軒泓 報導
《超級冰冰Show》日前帶來「酒歌歡唱嗨翻天」主題，歌手輪番演唱飲酒之歌，實力派美聲獻唱讓觀眾感受微醺滋味。而談到喝酒話題，白冰冰當場問主持群當中誰是最會喝的人，接著一口咬定蔡家蓁應該最能喝，蔡家蓁也證實自己從沒有醉過，讓全場十分吃驚，白冰冰也不甘示弱笑說：「老娘也很能喝！」，表示自己喝酒都是以瓶計算，隨後又解釋是拿酒瓶倒在一點點杯中喝，幽默發言讓大家哈哈大笑。
本集邀請到金曲歌后張秀卿，以及被封臺灣「饒舌始祖」的劉福助擔任大牌秀嘉賓，二人登場分別帶來拿手歌曲驚豔全場，並聯手合作演出經典〈猜酒拳〉之歌，完美詮釋說唱精神，二人在台上的互動更是趣味十足。劉福助也分享和張秀卿喝酒的趣事，笑說她酒後宛如花蝴蝶，當自己在演出時總會見到對方在台上即興繞場，還因此給她「燒酒卿」的封號，張秀卿則表示劉福助很無趣，因為酒前酒後都是同一個人，只會傻傻坐在一旁，二人對話惹全場爆笑。
劉福助過去多以俗諺或俚語融入於歌曲當中，呈現出獨特的說唱意境，加上輕快曲風的演出讓人印象深刻，這回他在《超級冰冰Show》除了帶來經典代表作，也和節目來賓合作抒情歌曲，與林奕妘帶來〈傷心酒店〉讓主持人白冰冰大讚唱情歌也很好聽，也讚嘆他87歲的歌聲寶刀未老，不過劉福助實際上是85歲，聽到自己的歲數被誇大讓他激動地反駁沒那麼老，還氣得抱怨白冰冰把他越講越老，隨後分享自己多年前買機票時，服務人員幫他劃敬老票，還公然和他同行的夥伴解釋票價比較便宜的原因，讓劉福助當下尷尬不已，笑說至今仍對售票員記恨到現在，趣味經歷令人捧肚。
《超級冰冰Show》完整版線上看 https://pse.is/8fbfkp
