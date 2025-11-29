劉福助爆張秀卿真面目！酒後「滿場飛」蹭吃蹭喝他買單

劉福助爆料張秀卿酒後行徑。（圖／民視提供）





由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》本週企劃「百萬神曲歡樂在今宵」，邀請到嘻哈始祖台灣國寶劉福助以台語金曲天后張秀卿來到節目。張秀卿展現唱功演場改編過的〈酒後的心聲〉，劉福助帶來〈杯底不通養金魚〉，二個人還合唱〈猜酒拳〉，讓大家聽得如癡如醉。

85歲的劉福助高亢嗓音依舊，讓主持人陽帆讚嘆一點都沒改變，白冰冰也提到當年都是跟在「小劉哥哥」後面蹭吃蹭喝，練就自己一身好酒量，劉福助笑說當年與陳美鳳、狄鶯、向娃及久未出現於螢光幕的素珠阿姨，一夥人年輕時都一起吃吃喝喝，只要嘴巴甜一點，都是劉福助買單，正當大家詢問素珠阿姨是否一切安好，劉福助也 捎上她她一切安好。

白冰冰笑說以前都跟在劉福助後面吃吃喝喝。（圖／民視提供）

提到酒後趣事，劉福助爆料張秀卿喝個幾杯就會滿場飛，還給她一個封號「燒酒卿(台語)」，張秀卿更回應說劉福助喝酒算是無趣的人，一喝茫就傻傻坐在位置上，兩人好交情互相爆料讓全場大笑，提攜後輩的劉福助與林奕妘合唱〈傷心酒店〉，張秀卿也與蔡佳麟合唱〈酒醉黑白話〉，大展唱功讓觀眾大飽耳福。



