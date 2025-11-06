劉美芳批新北觀光卡在「19分」 籲市府把握普發現金刺激地方經濟

248251106a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

全民普發現金1萬元昨（5）日開放登記，新北市議員劉美芳在議會聯合質詢中指出，這波現金效應是刺激地方經濟的關鍵時刻，呼籲市府整合百貨、商圈、市集與旅宿業者，趁勢推出「新北好買節」，讓市民「領到錢就花在新北」，吃、買、住一次串聯，以節慶帶動商機。

劉美芳強調，年底「新北歡樂耶誕城」即將登場，是全台最受矚目的年度活動，但若只靠單一節慶衝人氣，恐難撐起整體觀光布局。她說，外國旅客講到新北，只知道十分、九份，連航空公司雜誌介紹也只寫「十分」，10分加9分等於19分，我們的新北不能永遠只得19分。

劉美芳指出，新北擁有鶯歌陶瓷、八里左岸、十三行博物館、平溪天燈、三峽老街、府中商圈等多元景點，卻缺乏整合策略。她認為，若能推出「新北一日遊」、「兩日遊」套票，結合節慶活動與優惠券機制，不僅能延長旅客停留，也能讓觀光「走出景點、深入城市」，帶動在地經濟。

對此，新北市長侯友宜回應，新北去年旅遊人次突破7700萬，為全台之冠，市府已要求各局處配合普發現金政策，規劃系列折扣與行銷活動，預估將帶動約404億元經濟產值。他表示，今年耶誕城將串聯商圈與旅宿業者，共同推出優惠方案，盼以節慶為引擎，帶動年底觀光熱潮。

劉美芳則提醒，短期促進消費並非終點，關鍵在於打造「永續觀光鏈」，讓遊客從十分走到八里、從三峽逛到府中，才是真正的一日新北。她呼籲市府提出整合行銷藍圖，讓新北觀光不再停留在19分，而能真正邁向100分。

照片來源：新北市議員劉美芳服務處提供

