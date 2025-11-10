劉美芳提評估議鞭刑可行性 侯友宜：若民意有共識可研議

248251110a04

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

馬來西亞歌手黃明志近期遭當地警方指控涉毒，經驗出4種毒品反應呈陽性，恐面臨最重5年徒刑並可處3至9下鞭刑，引發社會高度關注。新北市議員劉美芳日前於市政總質詢中以此為例，提出我國刑事制度是否應思考引入「鞭刑」，作為遏阻重罪的新方向；她指出，台灣長期重視人權與比例原則，但監獄人滿為患的現象顯示矯正教育仍有待加強。

劉美芳表示，新加坡社會秩序良好、再犯率低，與鞭刑的威懾效果不無關聯，而鞭刑並非任意施行，而是受到年齡與健康條件的嚴格限制。她說，現行矯正教育與查緝機制若仍無法有效防止重大犯罪，是否能研擬導入具嚇阻效果的措施，例如針對毒品與性侵等重罪，進一步評估鞭刑制度的可行性。

對此，新北市長侯友宜回應，犯罪防治的方式可以多元設計，關鍵在於「社會民意趨向」。他認為，若社會多數民意傾向採取更嚴厲手段，立法部門可在制度中明確規範與設計，政府也會尊重並依循人民的集體意見。

劉美芳進一步指出，目前監獄過度擁擠，受刑人仍由國家提供資源維持生活，甚至有人認為「吃牢飯反而輕鬆」。她直言：「這些極惡之人侵犯他人人權，卻由國家出面替他們辯護、保障人權，這實在是很諷刺。」

侯友宜則表示，刑罰制度本身具備威懾功能，無論是加重刑期或採取體罰，最終都必須符合國情與社會共識，「我主張很多罪犯應該從重量刑，該嚴懲就嚴懲」。至於針對性侵與毒品等重大犯罪是否可考慮鞭刑？侯則說，若大多數民眾能接受、有共識，可再立法研議。

劉美芳最後呼籲中央與地方攜手面對犯罪防治現實，不應排斥任何可能有效的制度手段，唯有兼顧人權與公義，才能建立讓人民真正有安全感的社會。

照片來源：新北市議員劉美芳服務處提供

