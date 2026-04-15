劉美芳攜手新海瓦斯 捐贈44箱泡麵、12箱罐頭力挺新北家扶

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新北市議員劉美芳（左二）、新海瓦斯代表前往新北家扶中心，共同捐贈44箱泡麵及12箱罐頭的民生物資。（劉美芳服務處提供）

新北市議員劉美芳長期投身公益，並擔任新北市家扶中心委員，致力於媒合社會資源照顧弱勢。昨（14日）下午，經營區域涵蓋三重、板橋及新莊區的新海瓦斯公司，由楊朝凱副總經理及蕭中維經理率隊，聯合劉美芳議員服務處前往新北家扶中心，捐贈一批44箱泡麵及12箱罐頭的民生物資，精準對接弱勢家庭的日常需求，以實際行動支援經濟困難家庭，為社會注入暖流。

劉美芳議員表示，基層家庭在面對通膨與生活壓力時，如泡麵、罐頭等易於存放的民生物資支援是最及時的幫助。身為家扶委員，常看見許多家庭在困境中堅韌求生，因此特別感謝新海瓦斯公司能看見這份需要，企業的參與不僅是物資挹注，更是對弱勢家庭的一份溫暖，希望能藉此拋磚引玉，帶動更多在地企業投入社會公益，共同織起更綿密的社會安全網。

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新北市家扶中心黃劍峯主任表示，新海瓦斯公司重視環境及社會的永續發展，秉持社會關懷的利他精神，積極參與社會公益，過往該公司每年皆贊助三重、板橋、新莊區公所的教育、文化及公益活動。

新海瓦斯公司今年擴大愛心視野，透過劉美芳議員的轉介連結，實地了解家扶中心的服務與需要，並事先調查扶助家庭的實際物資缺口，於昨日下午親自造訪完成捐贈，希望能透過家扶的專業與陪伴，將在地關懷精準投遞給有需要的市民，充分展現企業社會責任的精神。

捐贈儀式在溫馨氛圍下圓滿完成，新海瓦斯代表楊朝凱副總經理表示，公司秉持在地服務的精神，未來將持續關注地方需求，將社會責任融入企業DNA，與劉美芳議員及家扶中心持續攜手，共同為建構友善社會努力。

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